Las canciones navideñas en inglés son originales y definitivamente agradables para acompañar los días anteriores al 25 de diciembre. El inglés ahora se ha convertido en un segundo idioma, incluso para los niños más pequeños así que si deseas que practiquen durante estas vacaciones de Navidad, nada como elegir los temas que a continuación os dejamos. Las mejores canciones de Navidad en inglés para niños.

Canciones de Navidad en inglés para niños

Incluso aquellos que aún no se defienden bien este idioma, pueden aprender fácilmente la letra de la canción si la escuchan y además pueden leer la letra tal y como os dejamos en los vídeos a continuación con algunos de los mejores villancicos en inglés y que seguro encantarán a los niños.

‘Jingle Bells’

Una canción que fue escrita por James Lord Pierpont y publicada bajo el título » The One Horse Open Sleigh » en 1857 y aunque en un principio no fue escrita como tema navideño, pronto se convirtió en una de las más populares e incluso tiene su versión en español que todos conocemos como «Dulce Navidad».

‘Rudolph The Red Nosed Reindeer’

La canción navideña dedicada al reno de Papá Noel más conocido de todos: Rudolph del que se cuenta que tiene la nariz roja.

‘White Christmas’

Otro clásico entre las canciones de Navidad en inglés que se han convertido en un clásico es este «White Christmas» que fue escrito por el compositor Irving Berlin para el Holiday Inn en 1942.

‘All I Want For Christmas Is You’

Un tema cuya letra quizás cueste más a los niños que son más pequeños pero que seguro que es el tema navideño más popular hoy en día. Una canción que la cantante Mariah Carey sacó a mediados de la década de los 90 pero que se ha convertido en tema imprescindible hasta el punto que en Estados Unidos se considera inaugurada la temporada navideña (a comienzos de noviembre) cuando en la radio ya suena este tema.

‘Santa Claus is coming to town’

También a los niños les encantará esta otra canción de Navidad en inglés que además está dedicada a Papá Noel o Santa Claus. Una canción para que de hecho aprendan de qué modo se asegura que todos nos hemos portado bien y hemos escrito nuestra carta que nos pueda dejar nuestros regalos y que también él, de la misma manera que los Reyes Magos, tiene «espías» que se aseguran que cumplimos todo el año para ser premiados en Navidad.