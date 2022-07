Estos son los beneficios del gateo del bebé

El gateo del bebé (que suele comenzar entre los 9 y 10 meses) está lleno de beneficios dado que prepara y entrena al niño para su futura coordinación motriz; además, la transición de la posición cuadrúpeda a la bípeda (de pie) permite la formación de curvas fisiológicas, de modo que analizamos con más detalles cuáles son todos los beneficios que tiene para el bebé la fase del gateo.

Beneficios del gateo del bebé

Desde que nacen, los bebés encuentran en el mundo un lugar por explorar y por descubrir poco a poco. Y eso es algo que consiguen hacer, de manera contundente, cuando empiezan a gatear. ¿Por qué? Porque les da la autonomía necesaria para empezar, por su cuenta, a tocar, oler y analizar objetos. Es, por tanto, un momento lleno de experiencias y de beneficios tales como estos que te mostramos a continuación:

Patrón cruzado

Una de las principales ventajas que trae consigo que los niños empiecen a gatear es que consiguen desarrollar lo que se conoce como patrón cruzado. ¿Qué es? La función del cerebro que permite no sólo el desplazamiento del cuerpo sino también el equilibrio y la coordinación necesaria. Todo esto al tiempo que consiguen tonificar su cuerpo.

Sistema propioceptivo

No menos importante es que gatear contribuye a mejorar lo que es el sistema propioceptivo del bebé. Este es el que le permite conocer las partes de su cuerpo y dónde se encuentran.

Visión

Otro de los importantes beneficios que trae consigo que los pequeños empiecen a gatear es que les ayuda a mejorar su visión. Sí, como lo lees. Empezar a moverse con absoluta independencia sirve para que comiencen a explorar todo lo que les rodea y eso supone tener que aprender a enfocar los objetos.

Autoestima

Cuando a partir de los seis meses empiezan a gatear, los niños comienzan también a tener autoestima. Y es que en ese instante descubren que pueden ser autónomos, que pueden hacer cosas solos, sin contar con la ayuda de nadie. El resultado es, por tanto, que logren confianza en sí mismos y en su capacidad para afrontar retos y solventar problemas que aparezcan en su camino.

Funciones cognitivas

No menos importante es que otra de las ventajas de que el bebé gatee es que empezarán a desarrollarse y a mejorar sus funciones cognitivas. Entre estas se encuentran desde la memoria hasta el lenguaje pasando por la atención o la cognición social.

Tactilidad de la mano

Gatear trae consigo numerosos beneficios, pero uno de los más importantes es el desarrollo de la tactilidad de la mano. Esto supone, entre otras muchas cosas, que el pequeño aprenda a descubrir nuevas texturas así como sensaciones. Sin olvidar tampoco que este paso es una buena herramienta para facilitarle el camino hacia la escritura.

Lateralización del cerebro

Los pediatras no dudan en señalar que otro beneficio del gateo es la llamada lateralización del cerebro. ¿Qué significa? Que el pequeño comience a establecer lo que será el hemisferio del cerebro dominante y el servidor.

Braza

A todas las ventajas expuestas, también hay que añadir otra muy significativa. Nos estamos refiriendo a lo que se conoce como braza. Básicamente con ese término lo que se expresa es que el niño empieza a analizar y a entender el mundo que le rodea teniendo como medida la braza, la distancia que existe entre su mirada y la palma de la mano.

Vistas los beneficios que tiene el gateo, podemos decir que el bebé que gatea representa un progreso tanto físico como neurológico; moverse de esta manera también lo prepara para desarrollar posteriormente habilidades más complejas, como la capacidad de leer y escribir.

El niño se desarrolla pasando por fases precisas y programadas por este motivo, no es aconsejable anticipar las «etapas motoras» ya que conducen a una desorganización neurológica. Los estudios han encontrado vínculos entre el no gateo y la dislexia , la mala coordinación, la falta de concentración y los problemas de aprendizaje . Todo esto se debe a interferencias del desarrollo neurológico, de integración entre el hemisferio derecho e izquierdo; esto no quiere decir que la ausencia de gateo sea la causa de las condiciones mencionadas, sino que existen problemas preexistentes que impiden o ralentizan el gateo y también afectan a los problemas de los que hemos hablado.

¿Por qué un bebé no gatea?

Depende de muchas variables, no sólo de la maduración del sistema nervioso central, sino también de la resultante de una serie de factores que cooperan entre sí: factores ambientales o motivacionales (un niño que está muchas veces en brazos o que se pasa el día en el parque o el andador estarán poco motivados).

Ejercicios para propiciar al gateo

Como ya te hemos dicho, no es bueno que te anticipes a las etapas, aunque podemos ayudar a que se inice la fase del gateo cuando el bebé ya tiene cumplidos los 6 meses. Para ello tan solo bastará con hacer lo siguiente: