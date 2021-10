Como hemos repetido a menudo, el llanto del bebé es el único medio de comunicación entre él y papá o mamá. Interpretarlo no siempre es fácil y esto puede hacernos sentir estresados ​​e incapaces. Sentir un poco de falta de motivación y desánimo como resultado del llanto constante de su bebé, especialmente cuando llora puede ser realmente frustrante, por lo que analizamos ahora por qué el bebé llora cuando toma el pecho y qué podemos hacer al respecto.

¿Por qué el bebé llora cuando toma el pecho?

Debe entenderse que la atención al bebé, que abarca desde las primeras semanas hasta el tercer mes, es un trabajo agotador desde el punto de vista físico y mental . Para ello no hay necesidad de sentirse como los peores padres del mundo porque no estáis solos.

Solo entiende que el llanto es la forma que tiene el bebé de hacerse entender y que, al mismo tiempo, tu frustración contribuirá a molestarlo y hacerlo sentir incómodo .

Por eso, ante cualquier tipo de llanto, no debemos desanimarnos sino observar con sabiduría y comprender de inmediato lo que el pequeño nos pide.

Cómo interpretar los posibles motivos del llanto.

Sabemos que interpretar el llanto, especialmente durante los períodos de crecimiento acelerado , puede volvernos locos.

Por ello tenemos que mantener la paciencia y entender en qué consiste el llanto del bebé durante la comida y cómo calmarlo si es necesario

Primero, debemos pensar en las causas . ¿Por qué llora el bebé mientras come? Las razones son diferentes y no tan graves.

Claramente, la persistencia de estos comportamientos debe ser reportada al médico sin ninguna duda. En cualquier caso, puede haber escasez o cantidad excesiva de leche, por lo que el pequeño se siente molesto.

Puede haber molestias o malestar en la garganta y faringe que provocan dolor al tragar . Puede haber flatulencias y gases en el vientre, responsables de los cólicos o también que el sabor de la leche no sea del gusto del bebé.

Llanto ocasional y llanto constante

Durante el llanto y la alimentación, el bebé ingiere cantidades de aire que provocan malestar en el abdomen , por lo que eructar es un gesto importante y fundamental para prevenir la aparición de dolorosos cólicos gaseosos . De este modo para evitar llantos del bebé mientras come asegurémonos que toma la cantidad que desee (hasta que él mismo se suelte) y luego le damos un pequeño masaje en la espalda para que eructe.

Por otro lado, es posible que el bebé simplemente se sienta molesto por algo a su alrededor , como los ruidos de la habitación , las voces agudas o profundas de las personas presentes, el calor excesivo y el frío.

Y también será bueno asegurarse que el bebé come completamente limpio. Un pañal completamente sucio puede arruinar la experiencia de comer para tu bebé ya que se sentirá molesto y no querrá ponerse a tomar el pecho. De la misma manera es posible que el bebé llore en mitad de la noche mientras toma el pecho. Es normal tiene hambre y sueño a la vez por lo que procura que tome un poco de leche y si se queda dormido mientras come no te preocupes. Suéltalo despacio del pecho y ponlo a dormir.

Todas estas razones hacen que el bebé llore durante la alimentación y ocurren ocasionalmente o de manera más constante .

Tu deber será intentar averiguar el motivo del llanto y darle una solución. Por último, cambiar de habitación y eliminar cualquier fuente de malestar que esté molestando al pequeño que sea externo será también un remedio en caso de que llore por lo dicho anteriormente de que hay mucho ruido a su alrededor. Trata de esperar a que se calme y comience a alimentarse nuevamente tan pronto como esté más tranquilo .

A veces, solo necesitan sentirse protegidos y a gusto para que se relajen y con ello que dejen de llorar y puedan comer sin problema.