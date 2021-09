Una de las dolencias más comunes en el universo femenino es la cistitis . Infección que afecta la vejiga urinaria y que suele ser bastante molesta, además de aumentar el riesgo de contraerla durante el embarazo. Veamos entonces a continuación por qué es fácil padecer una infección de orina en el embarazo y también, de qué modo los arándanos rojos se han convertido en uno de los mejores remedios naturales para combatirla.

Infección de orina durante el embarazo: el arándano rojo como el mejor remedio

Las infecciones recurrentes del tracto urinario , incluida la cistitis, pueden ocurrir durante el embarazo . Esto depende de varios factores, en primer lugar el aumento volumétrico del útero , especialmente durante los últimos meses de embarazo. Cuando el útero con el paso de los meses crece y aumenta su volumen, comienza a pesar no solo para la futura madre sino que la vejiga y el uréter también sienten presión.

Esta presión constante provoca no solo la necesidad de ir al baño con más frecuencia, sino también la imposibilidad de vaciar la vejiga por completo. La orina que se estanca en las paredes de la vejiga pronto se convierte en un terreno fértil y particularmente bienvenido para el portador número uno de cistitis: Escherichia Coli (E. Coli). Que pronto proliferará y aumentará el riesgo de cistitis.

El cambio hormonal típico del embarazo también afecta negativamente a la cistitis. El aumento de los niveles de progesterona provoca la relajación del músculo liso y una disminución del tono de los músculos de la vejiga y el uréter, lo que ralentiza el flujo de orina.

Otro factor a considerar durante el embarazo es la posible aparición de diabetes gestacional . De hecho, la presencia de azúcares en la orina puede favorecer la proliferación bacteriana.

¿Y cómo nos puede ayudar el arándano rojo?

Si estás embarazada y sufres de infección de orina, lo mejor y más recomendado será como no, acudir al médico para que te recete el tratamiento más adecuado, pero siempre puedes recurrir además a remedios naturales y uno de los que se imponen en los últimos años es el arándano rojo.

El motivo para usar arándanos rojos para combatir la cistitis en el embarazo es debido a la eficacia de estos para prevenir la recurrencia de la infección del tracto urinario en las mujeres algo que fue investigado y demostrado a partir de un estudio de la Universidad de Harvard.

Según este estudio, que analizó las estadísticas de 100,000 embarazos entre 1999 y 2008, tomar arándanos rojos durante el embarazo provoca menos infecciones urinarias, debido a que el jugo de arándano, y también las frutas secas, puede evitar que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, y con ello que no se produzcan infecciones.

Por otro lado, tenemos que añadir que el arándano rojo tiene además muchos antioxidantes y otras propiedades y beneficios para la salud que son muy interesantes para nuestro cuerpo en general.

¿Pero es seguro tomar arándano rojo en el embarazo?

Ese mismo estudio sugería que no hay peligro alguno a la hora de tomar arándanos rojos. De hecho en los resultados de la investigación, no se reveló riesgo de malformación ni ningún otro problema, como parto prematuro, mortalidad infantil, bajo peso o infecciones.

De todos modos, repetimos lo mencionado y es que resulta mejor consultar primero al médico que nos de el tratamiento adecuado y luego preguntar si podemos tomar arándanos rojos.

¿Cómo tomar el arándano rojo durante el embarazo?

Según los investigadores, lo aconsejable es que se tomen dos vasos al día de jugo de arándanos, o si lo prefieres tomar la fruta deshidratada o desecada.

Por otro lado, es posible que veamos que también venden arándano rojo en cápsulas, pero los investigadores advierten que esta es la peor opción, ya que nunca estamos seguros de la calidad y veracidad de los productos en cápsulas.

¿Hay contraindicaciones en el consumo de arándanos rojos?

No exagerar con la ingesta de arándanos rojos, evitará cualquier problema que puedan tener estos frutos. Ya hemos dicho que son buenos para nuestro organismo y evitar las infecciones urinarias, pero también es cierto que muchos arándanos rojos pueden dar problemas como la diarrea y las molestias intestinales.

En el caso de tener ya una infección del tracto urinario, durante el embarazo o no, no tomes arándano rojo pensando que te vas a curar. No es tanto para tratar sino para prevenir, por lo que es mejor que busques consejo médico.

Los diabéticos también deben tener cuidado de no exagerar, especialmente el jugo. Debido a que el arándano tiene fructosa, el azúcar de la fruta y si se consume en exceso puede causar un pico más alto de glucosa en la sangre.

Por último, en el caso de que estés tomando medicamentos recetados, especialmente para la presión arterial o anticoagulantes, será necesario hablara con médico antes de tomar arándanos rojos dado que pueden interactuar con tus medicamentos y afectar a tu tratamiento.