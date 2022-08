El final de un embarazo debe ser lo más tranquilo posible. Puede que a lo largo de estos meses hayamos soportado de todo, desde los primeros signos del embarazo como por ejemplo las náuseas a dolores y molestias, pero seguramente una de las cosas que más has cuidado es la alimentación de modo que si deseas llegar al final de tu gestación de un modo apacible y dar a luz sin problema, es esencial que todavía cuides lo que comes hasta el final. Por ello debes tener cuidado y conocer bien, los alimentos que es mejor no comer en la recta final del embarazo.

Alimentos a evitar al final del embarazo

¿Cuáles son los alimentos que no se deben comer cuando estás a punto de dar a luz? ¿Has alimentado a su bebé y a tu cuerpo con alimentos nutritivos durante todo el embarazo , pero durante la recta final? Y sobre todo ¿Qué debes comer cuando es posible que comiences el trabajo de parto? Es posible que no tengas apetito durante esta fase, pero saber qué alimentos promueven la digestión, la progresión y las contracciones puede aliviar el estrés.

Durante las primeras etapas del trabajo de parto, el cuerpo consume mucha más energía de lo que piensas, por este motivo, antes de evitar los alimentos que os vamos a explicar, será bueno saber también qué alimentos serán de gran ayuda y entre los que se encuentran:

Barras de granola (qué puedes hacer tú misma)

tú misma) Cereales integrales

Proteínas energéticas

Yogur griego

Frutas y verduras de colores

Y en cuanto a los alimentos que es mejor que evites:

Todo lo que sean salsas

Las salsas y los aderezos suelen ser ricos en grasas y aceites espesos. Estos pueden retrasar la digestión y dificultar el trabajo de parto. Si usas condimentos o salsas, elige aquellos con bajo o ningún contenido de grasa en la etiqueta de información nutricional.

Deja las sobras

Las comidas sobrantes pueden ser grandes porciones de nutrientes desequilibrados. Esta combinación puede tardar más en pasar por el sistema digestivo y causar molestias durante el parto. En su lugar, prepara refrigerios y comidas fáciles de digerir para tenerlas a mano durante las primeras etapas del trabajo de parto .

Alimentos desconocidos

Algunos alimentos pueden causar hinchazón, reacciones en la piel y otras reacciones si somos intolerantes a ellos sin saberlo. Evita probar nuevos alimentos al comienzo del trabajo de parto para evitar más problemas digestivos.

Con base en la información anterior, si estás en trabajo de parto prematuro y tienes apetito, ¡debe comer! Concéntrate en los carbohidratos y las proteínas integrales, como el yogur, las frutas, las verduras y los cereales integrales. Estos alimentos pueden aliviar la ansiedad del parto y hacer feliz al bebé.