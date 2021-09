Estar en plena naturaleza, correr en un parque infantil, recolectar bellotas y castañas. Con sus colores brillantes y temperaturas aún relativamente suaves, el otoño ofrece una gran cantidad de oportunidades para estar al aire libre y entretener a toda la familia. Conozcamos entonces a continuación 8 actividades divertidas que podemos hacer en el parque con los niños durante el otoño.

8 actividades divertidas que podemos hacer en un parque con los niños en otoño

¿Por qué no vamos a poder disfrutar del aire libre en otoño? La única precaución a tomar, de hecho, es vestirse adecuadamente para protegerse del frío: guantes y gorro si las temperaturas ya lo requieren, botas de goma y una capa para resguardarse de unas gotas de lluvia en un día cubierto de nubes y calcetines de lana para mantener los pies calientes.

De este modo, se pueden realizar muchas actividades divertidas en un parque urbano, que en algunos casos pueden tener muy poco que envidiar a un bosque alejado de la vida urbana. Conozcamos cuáles son una a una:

Ir en busca de bellotas y castañas

Hay muchas bellotas al pie de los árboles esta temporada . En algunos parques también se pueden encontrar castañas , aunque es más raro. Organízate con tus hijos para recolectar la mayor cantidad posible, tal vez organizando una competencia y regalando un premio final, como un chocolate caliente al regresar a casa o la libertad de elegir la película que veremos luego todos juntos en casa.

Juguemos a exploradores

En el parque también podemos dejar que los niños trabajen su imaginación e imaginar que son unos exploradores en un territorio desconocido. ¿Cuántos objetos inusuales se pueden encontrar? Un erizo de castaña vacío, ramas de formas inusuales o incluso hojas de formas singulares. Jugar a los exploradores también es una buena oportunidad para contar anécdotas o para explicar cosas sobre las que los niños pueden querer aprender más en los libros, como identificar dónde está el norte al observar el musgo en los troncos de los árboles o reconocer un árbol por las hojas que encuentren a sus pies.

Saltar sobre un montón de hojas secas

No hay nada más divertido que apilar una cantidad desproporcionada de hojas y hacer un montón de ellas para usar como colchón. Los niños correrán para saltar en ellas y escuchar el crujir de las hojas o incluso se divertirán tirándolas por todos lados después de agruparlas.

Construye un refugio con ramas y ramitas

¿Quién nunca ha querido intentar construir un fuerte en un bosque ? Estamos en un parque de la ciudad y la empresa no es la más fácil, pero aún puedes intentar crear un refugio, usando ramas, ramitas, hojas y ramas.

Jugar al escondite

Sin correr el riesgo de perderse, en un gran parque también se puede jugar al escondite , encontrando refugio detrás de los troncos de los árboles, cerca de setos y arbustos (siempre vigilando bien a los niños y donde se meten). Jugar en grupos grandes es más divertido, pero incluso si solo somos dos o tres podemos pasar un momento de auténtica diversión.

Saltar a los charcos

Después de un día lluvioso, no hay escasez de charcos en un parque y todos sabemos cuánto les encanta saltar a los niños. No es una actividad apreciada de la misma manera por las madres y padres, pero no pasará nada porque por una vez les dejemos divertirse con los charcos. Si los niños van vestidos con botas de goma y una lona que no deje pasar el agua, no hay contraindicación para darles permiso para que salten frente a un charco. Como máximo, tendrás que poner una lavadora tan pronto como llegues a casa.

Haz una caja de recuerdos otoñales

Estar en un parque al aire libre con los niños puede servir para que aprovechemos y nos llevemos a casa de todo y más: bellotas, erizos de castañas, hojas de todos los colores, ramitas, piedras con una forma singular y quizás algún otro hallazgo curioso. Una vez en casa, los niños pueden ordenar las cosas recolectadas y eventualmente colocar todo en un álbum o una caja de recuerdos de otoño. Podemos reutilizar una caja de zapatos, pintarla como más nos guste y guardar luego el «botín» del día.

Jugar con una cometa

Salir y volar una cometa no es una actividad ligada solo a la hermosa temporada de verano. Incluso en un día de otoño, quizás con un poco de viento, salir con esta intención puede ser una excelente manera de pasar medio día. Sin olvidar que una cometa se puede hacer de forma sencilla en casa (sigue este tutorial de paso).