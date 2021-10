¿Hacer que el bebé duerma toda la noche? Parece imposible. Sin embargo, solo se requiere tener algo de paciencia y seguir las pautas adecuadas. Cada niño es único y tiene su propia personalidad y características distintas pero eso no quiere decir que no vayamos a conseguir que un bebé «rebelde» no se duerma durante varias seguidas por la noche. Conozcamos ahora, 5 consejos clave para que el bebé duerma toda la noche.

5 consejos clave para que el bebé duerma toda la noche

.Algunos bebés pueden adaptarse de forma natural a una rutina de sueño nocturno, mientras que a otros les cuesta mucho. Puede ser difícil para un buen padre mantener la coherencia y seguir practicando un ritual que se adapte a las necesidades de toda la familia. La prueba y el error jugarán un papel importante en tu éxito, por lo que debes mantenerte fuerte, firme y perseverar. Con el tiempo, encontrarás la solución que mejor se adapte pero además puedes aplicar los siguientes consejos:

Acostumbra al bebé a una rutina para irse a dormir

A los niños les encantan los rituales, las acciones repetidas y además desde una edad temprana. Crear una rutina que se repita a lo largo del tiempo puede ser agradable para la relajación antes de que el bebé se duerma, lo que puede incluir apagar las luces de la casa, un baño por la noche, leer un libro, una comida completa o cantar una canción de cuna.

Continuidad

La continuidad es clave. Puede suceder que el niño de repente no respete el horario. Lo importante es retomar de inmediato la práctica y no renunciar a todo lo acumulado hasta ese momento.

Aprende a escuchar

Escuchar el llanto de tu bebé cada vez que ocurre puede ser un arma extra para entender la motivación de este hecho. Un bebé que aprende a dormir toda la noche a menudo se despierta durante el ciclo del sueño. Cuando esto sucede, es importante detenerse y escuchar el llanto del bebé. Puede ser cuestión de minutos y luego el bebé se vuelve a dormir. Pero a veces se despierta porque tiene hambre y necesita que le den de comer. Antes de correr hacia el bebé y levantarlo, debemos detenernos a escuchar e intentar percibir qué tipo de interrupción del sueño estamos enfrentando.

Siestas durante el día

“Cuanto más duermo, más sueño tengo”. ¿Como es posible? En cambio, esta es la clave. Es verdad. Cuanto más sueño recibe un cuerpo, más sueño aprende a recibir. Encontrar los horarios de siesta que funcionan mejor para tu pequeño te ayudará a determinar tu horario de sueño nocturno.

Hora de acostarse

Muchos padres piensan que mantener a su bebé despierto el mayor tiempo posible hasta que esté listo para irse a dormir mejoraría la duración de su sueño por la noche. En cambio, el niño podría ir más allá del cansancio, y en ese punto, el nerviosismo y ese propio cansancio, no le permiten aprovechar el descanso adecuado para dormir.