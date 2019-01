Niño finge su secuestro para justificar que no había hecho los deberes

Su caso se ha convertido en viral en las redes sociales

En más de una ocasión hemos conocido historias de pequeños que desarrollan todo su ingenio para realizar las tareas del colegio, como el que fue pillado usando Alexa. No obstante, ahora hemos descubierto el caso de otro menor que ha puesto en jaque toda su imaginación, pero para ocultar que no había hecho los deberes. En concreto, se ha hecho viral porque finge su secuestro como excusa para justificar ante su profesor que no había hecho los ejercicios que ese había pedido en clase el día anterior.

Sigue leyendo y descubrirás todos los detalles de tan singular historia.

¿Dónde ha tenido lugar?

En China es donde ha tenido lugar este caso que rápidamente se ha dado a conocer en todo el mundo por la singularidad del mismo. Más en concreto ha tomado como escenario la ciudad de Chongqing, que es donde reside la familia que ahora se ha convertido en noticia.

El protagonista

Si hay una figura en torno a la cual gira este caso es la del menor que se ha inventado su secuestro para no hacer los deberes. Se trata de un pequeño de 10 años.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público el caso, a través del medio “South China Morning Post”, lo cierto es que el mismo se produjo el pasado día 17 de enero. Y es que fue entonces cuando el niño decidió poner en juego toda su imaginación y creatividad con el objetivo de tener una razón de peso para justificar ante su maestro que no tuviera las tareas hechas.

Finge su secuestro para no hacer los deberes

Su profesor les había solicitado tanto a ese menor, como al resto de sus compañeros, que hiciera en casa y para el día siguiente una serie de ejercicios sobre el tema que habían estado tratando en clase. No obstante, al parecer el pequeño de 10 años no los hizo, por pereza o porque se le habían olvidado, eso ya es algo que no se sabe.

De ahí que cuando ese día 17 de enero se encaminaba hacia el colegio comenzara a pensar cómo justificar ante el maestro que tenía las tareas sin hacer. Por eso, en ese momento, “se le encendió la bombilla” y desarrolló un plan.

En concreto, tomó la decisión de fingir su secuestro, ya que sería una razón de mucho peso para explicar que hubiera perdido la mochila con los deberes dentro. Así, contó ante su profesor y demás autoridades del centro que cuando iba camino de la escuela, se detuvo una furgoneta y le introdujeron dentro de ella. En concreto, le habían secuestrado un hombre y una mujer, pero el pequeño afirmó que había conseguido escapar en un momento en el que esos dos adultos se encontraban atentos a sus respectivos teléfonos móviles.

Se escapó del vehículo y se ocultó tras unos matorrales hasta que la furgoneta se marchó.

Se descubre su plan

La Policía fue avisada de lo ocurrido y varios agentes procedieron a tomar declaración al pequeño. No obstante, pronto se dieron cuenta de que algo no cuadraba y de que el niño estaba mintiendo. Por eso, fueron a buscar pruebas por la zona donde supuestamente había tenido lugar el secuestro y se toparon con la mochila, donde se encontraban los libros y los cuadernos del niño, con los deberes sin hacer.

Finalmente, el buen trabajo de los policías hizo que el menor acabara contando la verdad. Así afirmó que se lo había inventado todo y que él mismo había procedido a abandonar sus pertenencias en unos matorrales. Asimismo, declaró que si había dicho eso era porque no había hecho las tareas.

La publicación del caso de este pequeño ha causado una gran expectación en todo el mundo. Y es que el ingenio del niño ha sorprendido enormemente. En concreto, en las redes sociales se ha convertido en viral el protagonista de esta historia. Unos internautas no dudan en reírse de su ocurrencia e incluso llegan a decir que admiran su capacidad para crear historias. Sin embargo, otras personas consideran que no hay que tomarse a broma lo que ha hecho y que es importante que sufra las consecuencias de mentir con algo tan grave. Es decir, consideran que sus padres deberían castigarle de forma severa.