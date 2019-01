Verdeliss recibe alegrías en la complicada espera del nacimiento de su bebé

Ha recibido la visita de unas personas muy especiales

Hace unos días te dábamos a conocer que la youtuber Verdeliss, conocida ahora, sobre todo, por su participación en la última edición de “Gran Hermano Vip”, estaba atravesando un complicado momento. Y es que había tenido que ser ingresada en un hospital madrileño en su semana 30 de embarazo. Sí, porque había roto aguas de manera inesperada y su pequeña, la que será su hija número 7, puede venir al mundo en cualquier momento.

Triste y preocupada es como se mostraba a través de las redes sociales, con las que mantiene un contacto diario con sus seguidores. No obstante, ahora ha recibido la visita de unas personas muy especiales para ella que le han devuelto la alegría.

A continuación, todos los detalles.

Sus seis hijos visitan a Verdeliss

Cuando la concursante del reality compartió con sus fans que se encontraba ingresada en el hospital, manifestó que, además de preocupada por su hija que nacerá pronto, se encontraba triste. Estaba triste por estar lejos de sus otros pequeños, a 400 kilómetros, y, sobre todo, porque no iba a poder celebrar el tercer cumpleaños de sus mellizas.

Sin embargo, la mamá no sabía que estaba equivocada. Y es que, para animarla y para festejar todos juntos ese cumpleaños, su marido acudió a la habitación de hospital junto a todos sus hijos. Así, decoraron aquella con globos y guirnaldas y unidos pudieron celebrar ese día tan especial de las pequeñas, con tarta incluida.

Feliz y radiante se encontraba Verdeliss, que no dudó luego en compartir esos momentos con sus fans. En concreto, procedió a publicar unas fotografías de las pequeñas soplando las velas, que decidió acompañar del siguiente mensaje:

“26 enero, Eider y Anne. 3 años hace que llegasteis a nuestras vidas para poner nuestro mundo patas arriba…para desmontarlo y volverlo a montar. ¡Cuánto hemos re-aprendido a vuestro lado! Tantas veces nos sentimos primerizos: 2 bebés al mismo tiempo, estrenando dudas y desbordados…ni dos tetas, ni cuatro brazos, ni varias cabezas pensantes para capear los temporales. Pero ¿sabéis qué? El eterno mensaje que hemos de interiorizar: amor, instinto y efectivamente…RELATIVIZAR jeje! Os queremos #mellizas #cumpleaños #verdeliss”.

Tristeza tras la marcha

Aunque estuvo feliz y pletórica por haber celebrado el cumpleaños junto a su familia y por haber recibido su visita, el regreso de sus seis hijos a casa y la separación de estos, por tanto, la llenó de cierta tristeza. Así, Verdeliss no dudó en publicar este mensaje: “Culpabilidad…qué reto el restar su carga. Culpabilidad por sentir mi cuerpo una amenaza para la hija que gesto, culpabilidad por no ser (o estar) para el resto de mis hijos.

Qué difícil es esto. Esta tarde, en la despedida, hubiese abandonado…veo tan lejana la luz. Mañana será otro día, hoy supongo tocaba soltar”.

Otros apoyos incondicionales

Los mensajes de aliento y ánimo de sus fans son indiscutiblemente un bálsamo para la youtuber que también ha recibido el cariño de otra persona muy especial. Y es que no ha dudado en visitarla su mejor amiga en el reality. Nos estamos refiriendo a la ganadora del concurso, Miriam Saavedra, que ha querido acompañar a aquella en este complicado momento que está atravesando. Así, acudió a verla y la sorprendió tanto con su presencia como con un hermoso ramo de flores.

Eso sin pasar por alto que Verdeliss también ha recibido la llamada de Koala, quien también fuera otro apoyo incondicional durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra.

No obstante, sin lugar a dudas, quien más está apoyando y cuidando a la youtuber es su marido, Aritz. Precisamente por ese motivo, la embarazada no ha dudado en utilizar las redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su esposo. En concreto, ha subido una fotografía de él y luego la ha acompañado de este comentario: “Mi pilar, mi sostén…Gracias, porque me doy cuenta…adoptas el papel de fuerte, interiorizas la carga, porque es tu mayor generosidad”.

Unas palabras que han conseguido la reacción de sus seguidores, que no han dudado en dejarles frases como estas: