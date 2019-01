New in Kids, la nueva colección de Zara para niño

Descubre las prendas que permitirán que tu hijo vaya a la moda

Si se da la circunstancia de que te has dado cuenta que necesitas comprarle a tu hijo prendas de vestir, porque algunas están ya muy desgastadas o porque se le quedan pequeñas, te puede interesar seguir leyendo. Y es que, a continuación, te vamos a dar a conocer la nueva colección de Zara para niño.

Bajo el nombre New in Kids se presentan esas propuestas, entre las que han conseguido especial protagonismo las siguientes. Toma nota:

Cazadora

Para que tu pequeño pueda lucir a la última y, sobre todo, abrigado ante las bajas temperaturas, te puede resultar apropiado comprarle esta cazadora. La misma cuenta con manga larga, capucha y cremallera delantera.

A todo eso hay que añadir sus bolsillos frontales con apliques de red y con texto (KEEP ACTIVE) y también que se presenta con un estampado de camuflaje, donde toman protagonismo distintos tonos de gris.

19,95 euros es el precio que tiene este artículo, que se ha confeccionado de manera íntegra con poliéster.

Pantalón

En el caso de que desees que tu hijo luzca un look moderno, cómodo y teniendo libertad de movimientos, te puede resultar apropiado este pantalón que tienes delante. Viene a ser un pantalón largo con cinturilla elástica y cordones ajustables.

No es menos relevante destacar su acabado de puño en el bajo, sus bolsillos delanteros así como su texto en la parte trasera, donde también incluye bolsillos.

En color negro se puede adquirir ahora este artículo que se ha puesto a la venta por 15,95 euros y que tiene una composición conformada por materiales tales como el algodón, el poliéster o la poliamida.

Sudadera

Si a tu pequeño le gusta vestir de manera sport, le puede ser adecuada esta otra prenda de las novedades que ha presentado la mencionada firma de moda low cost. Se trata de una sudadera de manga larga que cuenta con puños elásticos, como también lo es el bajo.

Dispone de capucha, incluye bolsillos delanteros con cierre de cremallera e incluye un detalle de pespunte en negro en la zona frontal. Eso sin pasar por alto que es de color amarillo fuerte y que en la parte del pecho incluye un texto en color gris (KEEP READY).

15,95 euros es el precio que tiene esta prenda, que se ha confeccionado con poliéster.

Camiseta

A la hora de conformar el vestuario de tu hijo, no te puedes olvidar de incluir prendas que utilizará de manera muy habitual y que le otorgarán comodidad. Nos estamos refiriendo a una camiseta como la que ha presentado ahora Zara en su colección New in Kids.

Se trata de una prenda de manga corta, corte recto y cuello redondo. Tiene una base de color gris antracita, no obstante, en la zona del pecho incluye un colorido dibujo de un muñeco tipo Lego representado como un mecánico y que va a acompañado del siguiente texto: “Never stop Playing”.

Se encuentra disponible por 10,95 euros y su composición está formada por algodón de manera íntegra.

Parka

Las prendas de abrigo ocupan un papel muy relevante dentro de la colección que nos ocupa. Y buena muestra de eso es este parka que es desmontable y que se cierra mediante botones.

Tiene manga larga, capucha y se cierra en la parte frontal con una cremallera oculta con tapeta. Asimismo, se puede subrayar que dispone en la zona delantera con de unos bolsillos delanteros que se cierran con botones de presión.

Si consideras que puede ser adecuada para tu hijo, ten presente que cuesta 39,95 euros y que se puede comprar en estos momentos en color mostaza. Es una prenda 100 % nailon.

Botín deportivo

Si se da la circunstancia de que también tienes que renovar su calzado, te puede resultar apropiado este botín deportivo que tiene apariencia de calcetín. Incluye elástico en la zona delantera para que quede bien sujeto al pie y dispone, además, de detalles de tiradores delanteros y traseros.

Aunque está a la venta en color rojo, hay que exponer que su suela es de color blanco y la puntera se presenta en negro.

Una pieza trasera de refuerzo y su precio de 25,95 euros son otras de las señas de identidad de este modelo, que se ha confeccionado con materiales tales como el nailon, el poliuretano y el acetato vinílico de etileno.