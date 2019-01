Se quita la vida como regalo a su progenitora

De forma periódica conocemos historias que se convierten en virales y que realmente nos encogen el corazón. Así, el otro día supimos del caso de una niñera que mató a un bebé y luego se lo entregó a la madre como si estuviera vivo. Una situación que nos estremece como también lo ha hecho la noticia que hoy ha pasado ocupar páginas en distintos medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a que una niña se suicida dejando una impactante carta a su madre.

¿Dónde ha sucedido?

En México es donde ha tenido lugar este caso que ha conmocionado a todo el mundo. Más exactamente ha tomado como escenario la población de Cosío de Aguascalientes que es donde residen las protagonistas.

Los protagonistas

Dos podemos establecer que son las figuras en torno a las cuales gira esta noticia que, desde luego, no deja indiferente a nadie:

La niña de 10 años que ha decidido quitarse la vida.

que ha decidido quitarse la vida. La madre de la menor que ha perdido a su hija y que, indiscutiblemente a tenor de la carta que ha dejado, tendrá que sentirse en cierta medida responsable de esa trágica muerte.

La niña se suicida

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer esta noticia, lo cierto es que fue el pasado día de Reyes cuando la pequeña de 10 años se quitó la vida. Lo hizo ahorcándose en su casa, pero antes de ello procedió a escribir una emotiva y desgarradora carta. Se trata de una misiva en la que venía a dejar patente que si iba a suicidar era porque consideraba que era la mejor manera de traer felicidad a la vida de su progenitora.

Impactante carta a su madre

La carta que dejó la pequeña se ha hecho pública a través de Televisa y la misma ha conmocionado a todo el mundo. Y es que sus palabras vienen a dejar constancia del sufrimiento y de la bondad de la menor a partes iguales. En concreto, dice así:

“Queridos santos reyes, solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa.

Quiero que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad.

Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo, por fin, me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”.

Últimos datos de interés

Realmente sobrecogedora es la carta dejada por la niña antes de quitarse la vida, un fallecimiento que, según se ha dado a conocer mediante un informe de la Dirección General de Investigación Pericial, se produjo por asfixia por ahorcamiento.

A raíz de lo sucedido, se ha abierto la pertinente investigación por parte de la policía para poder esclarecer los hechos. En concreto, se va a analizar a fondo la situación en la que se encontraba la menor, la relación que mantenía con su madre y los mayores datos posibles acerca de esta adulta. Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la mujer, ya que, al parecer, fue la tía de la fallecida quien se personó ante las autoridades para proceder a llevar a cabo las correspondientes identificaciones.

Sea como sea, lo que está claro es que esta historia no deja indiferente a nadie. Y es que sorprende las manifestaciones que, al parecer, la progenitora le hacía a su hija pero, sobre todo, llama la atención la manera que esa menor ha encontrado para que su madre sea feliz.