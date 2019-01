Películas infantiles de 2018 para no olvidar

Si aún no las has visto, es momento de compartir con tus hijos estas películas infantiles de 2018

Ahora que ha llegado el 2019, seguro que te estás ya planteando el acudir al cine con tus hijos para disfrutar de los estrenos de enero. No obstante, también consideramos que es un estupendo momento para poder recordar las películas infantiles de 2018 que no debes olvidar. Es más, te las recomendamos si aún no las has llegado a ver en familia.

Toma nota:

“Hotel Transilvania 3”

En el mes de julio fue cuando se produjo el estreno de este filme de animación, dirigido por Genndy Tartakovsky, que hizo reír a carcajadas a niños y adultos, como también sus dos entregas anteriores. Y es que la familia de monstruos que la protagoniza vive aventuras y situaciones de lo más pintorescas que arrancan más de una sonrisa.

En este caso, dicha familia se marcha de vacaciones y lo hace en un crucero. En él, Drácula se enamora perdidamente de una misteriosa mujer. Lo que no sabe es que esta pertenece a una saga de cazadores de vampiros.

“Los increíbles 2”

En agosto fue cuando pudimos disfrutar, por fin, de una de las películas infantiles más esperadas del 2018. Se trata de la segunda parte de la exitosa historia de una familia de superhéroes que nos emocionan y divierten a partes iguales.

Brad Bird es el director de este largometraje animado en el que Helen, la madre, es reclutada para una misión con la que puedan volver los “Súpers”. Y todo mientras que Bob, el padre, se debe encargar de los niños y, sobre todo, del pequeño Jack-Jack que parece que está comenzando a descubrir sus superpoderes.

“El regreso de Mary Poppins”

Sin lugar a dudas, hablar de películas infantiles 2018 es hacer mención obligada a esta, que se ha convertido en una de las más esperadas, como así lo demuestra su éxito en taquilla. Y es que todo el mundo estaba deseoso de disfrutar de la vuelta de la famosa niñera Mary Poppins, ahora interpretada por Emily Blunt.

Una figura que regresa con el claro objetivo de cuidar de los hijos de Michael, que ahora es padre soltero y que está a punto de ser desahuciado de su casa si no hace frente a una deuda que posee.

“El hijo de Bigfoot”

Durante este pasado año también se produjo el estreno de este otro filme de dibujos animados, dirigido por Jeremy Degruson y Ben Staseen. El mismo toma como protagonista a Adam, un niño de 13 años que comienza a descubrir que los pies le están creciendo de manera contundente y que le está apareciendo mucho pelo por todo el cuerpo.

Esa situación le llevará a averiguar un gran secreto que su madre ha guardado hasta entonces: Adam es el hijo de Bigfoot. Por eso, el chico no dudará en emprender un viaje para poder encontrarse con su padre.

“Superlópez”

En octubre fue cuando llegó a la cartelera esta producción española de humor e ideal para ver en familia que viene a llevar a la gran pantalla la adaptación del cómic “Superlópez”.

Dani Rovira ha sido el encargado de meterse en la piel del protagonista, un superhéroe que vino a la Tierra siendo un niño, lo hizo en una nave desde el planeta Chitón. Conforme va creciendo va siendo más consciente de sus poderes, que deberá controlar al tiempo que usar para luchar contra el mal.

Javier Ruiz Caldera es el director de esta película, que cuenta, además de con Rovira, con actores de la talla de Alexandra Jiménez, Pedro Casablanc, Maribel Verdú o Julián López.

“Peter Rabbit”

Aventuras por doquier fueron las que nos ofreció también a lo largo del 2018 esta otra película, dirigida por Will Gluck, que gira en torno a un conejo de lo más peculiar pues viste como un humano.

Vive con sus hermanas y les encanta pasear tiempo en el huerto del señor McGregor. No obstante, este urde un plan para evitar que esos animales vuelvan a campar a sus anchas en sus terrenos.

“Los futbolísimos”, “El Cascanueces y los cuatro reinos” o “Animales fantásticos. Los crímenes de Grindelwald” fueron otras de las películas infantiles de 2018 que hay que destacar. Asimismo, como te expusimos al principio del artículo, si no las vistes, es el momento de que lo hagas en compañía de tus hijos.