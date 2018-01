¿Por qué llevar a los niños a la biblioteca?

La educación de los hijos es realmente importante y la misma supone tener en cuenta muchos factores y acometer todo tipo de acciones. En concreto, entre estas debe estar una especialmente recomendable. ¿Cuál? Llevar a los niños a la biblioteca.

Sí, como lo has leído. Es aconsejable que, desde temprana edad, los padres acudan a ese centro cultural con sus pequeños para que lo conozcan, para que lo utilicen y también, como es lógico, para que obtengan las lecturas que desean.

Exactamente tenemos que establecer que hay varias razones de peso para que se aconseje eso. ¿Quieres conocerlas? Te las presentamos a continuación:

Fomentar el interés por la lectura

Como es de imaginar, uno de los motivos fundamentales por los que se recomienda llevar a los menores a la biblioteca es porque eso servirá para fomentar su interés por la lectura. El hecho de que tengan al alcance de su mano una larga lista de obras que les pueden atraer, divertir y entretener les resultará motivador.

Además, se puede aprovechar para inculcar más esa pasión el hacer empleo de las instalaciones del centro cultural, pensadas para que los niños lean en silencio, en un ambiente acogedor y de forma cómoda.

Crear un hábito enriquecedor y saludable

Por supuesto, ni que decir tiene que tampoco hay que pasar por alto que hacer que los pequeños frecuentemente visiten la biblioteca es una forma de crearles un hábito muy enriquecedor a nivel cultural. Y no solo eso, también será saludable, pues apostará por dejar de lado el sedentarismo, ya que tendrán que caminar o ir en bicicleta hasta allí.

Aprender a valorar los servicios públicos

De la misma manera, es esencial tener en consideración que si los docentes y pedagogos, por ejemplo, recomiendan la acción que nos ocupa es porque también ayudará a los niños a valorar los servicios públicos que afortunadamente pueden usar. Es decir, descubrirán que en nuestro país tienen la posibilidad de acceder de manera gratuita a espacios como la biblioteca donde se les pone al alcance de la mano todos los recursos que necesitan.

Aprender valores como el respeto a los demás

La lista de razones para que los padres apuesten por llevar a sus hijos a este centro cultural es amplísima. No obstante, entre todos esos motivos también está el que los menores aprenderán a respetar a los demás. Sí, lo harán no solo manteniéndose en silencio para no molestar a las demás personas que están allí leyendo o estudiando sino también cuidando los ejemplares que decidan consultar.

Mejorar la capacidad de acatar las normas de convivencia

Muy en relación con el punto anterior se encuentra este otro que tienes ahora delante. En concreto, el mismo se refiere a que la acción que nos ocupa es de gran ayuda para que los niños, desde temprana edad, aprendan que cuando existen unas normas es necesario respetarlas y acatarlas. Exactamente en la biblioteca y con la biblioteca aprenderán a lo siguiente:

A mantenerse en silencio por el bien de todos.

por el bien de todos. A cuidar como es debido los libros que lean allí o que se lleven a casa. Y eso supone no perderlos, no mancharlos, no escribir en sus páginas…

que lean allí o que se lleven a casa. Y eso supone no perderlos, no mancharlos, no escribir en sus páginas… Por supuesto, a responsabilizarse de cumplir con los plazos de entrega de los ejemplares que decidan leer.

Otros motivos para llevar a los niños a la biblioteca

Además de todo lo indicado hasta el momento, es necesario que también conozcamos que hay otras razones de peso igualmente para que los padres decidan llevar a sus hijos a la biblioteca. Toma nota: