Cristiano Ronaldo da a conocer el nombre de la bebé que espera junto a su novia

Uno de los embarazos más mediáticos entre las celebrities es, sin lugar a dudas, el de Georgina Rodríguez, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo. Tanto es así que, de forma periódica, va apareciendo en los medios de comunicación por distintas razones. Y ahora vuelve a copar las portadas por el hecho de que los próximos papás han procedido a dar a conocer el nombre que han elegido para su pequeña.

¿Quieres descubrirlo? Te lo contamos a continuación:

La noticia

Estos pasados días ha sido cuando el delantero portugués apostaba por realizar un vídeo en directo a través de su cuenta en la red social Instagram. Acompañado de su chica y de su hijo mayor, Cristiano Jr de 7 años, era como compartía un momento íntimo y familiar con todos sus seguidores.

Vídeo en el que también aparecían los pequeños mellizos del jugador, Eva y Mateo. Una bella estampa familiar, por tanto, que era aprovechada por Ronaldo para dar a conocer el nombre que habían elegido para la pequeña que viene en camino.

El nombre elegido por Cristiano Ronaldo para su hija es…

Después de que fueran muchos los rumores acerca de cómo se iba a llamar la cuarta hija del futbolista merengue, este y su novia los han acallado. Lo han hecho estableciendo que se va a llamar Alana Martina. Un nombre compuesto que es fruto de las preferencias de sus papás: Alana, le gusta a Cristiano Ronaldo y Martina es el preferido de Georgina.

Aunque existen muchas teorías sobre su origen, la más consolidada establece que Alana tiene procedencia céltica y que puede traducirse como “armonía”. Es un nombre muy usado en Francia y se considera que pertenece a mujeres introvertidas, brillantes y muy disciplinadas.

De la misma manera, se establece que son féminas muy trabajadoras, testarudas, vanidosas y que le dan mucho valor a la familia y a los amigos. Entre las celebrities llamadas así más conocidas están Alana de la Garza (1976), que es una actriz estadounidense afamada por su papel en la serie “Ley y Orden”, y Alana Blanchard (1990). Esta se ha dado a conocer no solo como surfista profesional sino también como modelo.

Martina, por otro lado, tenemos que establecer que es uno de los nombres de niña que son tendencia en España desde hace unos años y que lo va a seguir siendo en el 2018. Es de origen latino y procede del dios Marte, el de la guerra. Se considera que pertenece a personas simpáticas, fieles y muy trabajadoras.

Cuentan con sentido del humor, mantienen muy bien la calma y cuentan con innegables cualidades artísticas. Eso sin olvidar tampoco que necesitan buscar recursos para encontrar la paz interior, que odian las discusiones y que les encanta viajar por todo el mundo.

Entre las celebrities que han popularizado este nombre están la modelo española Martina Klein (1976), la tenista suiza Martina Hingis (1980) o la actriz y cantante argentina Martina Stoessel (1997), entre otras.

El nacimiento

Además de dar a conocer el sexo y el nombre de su próximo bebé, la pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han querido exponer cuánto falta para la llegada de la pequeña. Así, han aprovechado el mencionado vídeo en directo vía Instagram para decir que su hija está previsto que venga al mundo en unos 25 días, aproximadamente.

Con ese nacimiento seguro que el futbolista del Real Madrid reafirmará lo que ya expuso hace unas jornadas en la recogida del premio The Best al mejor jugador del año. Afirmó que está muy feliz y que se encuentra en el mejor momento de su carrera. No obstante, a nivel profesional no todo es tan perfecto como expone, pues continúa su sequía goleadora en liga y, además, el equipo merengue acaba de perder con el Girona. Una derrota que ha hecho que en estos momentos se encuentre a ocho puntos de diferencia con respecto al líder, el F.C. Barcelona.

No obstante, quizás la llegada al mundo de su hija sea un revulsivo para el portugués, que se convertirá así en papá por cuarta vez.

Los últimos rumores que han surgido sobre el delantero es que tiene previsto casarse con su novia después de que acabe la temporada. De ahí que, aunque falta tiempo, la chica esté ya pensando en vestidos y demás detalles de la ceremonia. Sin embargo, habrá que esperar para ver si es así.