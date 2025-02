Soy abogado y así es cómo puedes conseguir la ayuda de 1.000 euros para comprarte un ordenador

La ayuda de 1.000 euros para comprarte un ordenador puede ser capaz de darnos algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que está a punto de llegar. Un cambio radical que puede convertirse en el primer paso para entrar en la era digital, contar con un buen dispositivo es algo esencial en estos tiempos que corren.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que está por llegar. Hoy en día, sin ordenador, no podemos hacer nada más que aprovechar algunos detalles que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado el inicio de este tipo de elementos que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Renovar los equipos informáticos es uno de los más destacados que podemos empezar a ver llegar determinados detalles que puede ser clave. Es importante consultar a un experto que nos ayude a conseguir esta ayuda de la mejor forma posible.

Una ayuda que te permitirá conseguir un ordenador

Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en un cambio de ritmo que puede acabar siendo lo que marque un futuro mejor. Para poder teletrabajar, estudiar o montar o mantener cualquier empresa, se necesita un buen equipo informático.

Siendo la única forma que nos permite hacer realidad una serie de cambios que pueden acabar marcando un antes y un después. Un cambio de ciclo que puede hacernos pensar en un nuevo cambio radical que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tenerlo en este momento.

Hay una ayuda que parece que puede cambiarlo todo, de tal manera que podremos conseguir una situación realmente cambiante. Tenemos que empezar a ver llegar un cambio que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después para poder aprovechar al máximo determinados elementos.

Estos 1.000 euros para un ordenador pueden ser claves para hacer realidad ese cambio que todos quieren hacer. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para aprovechar hasta el último de estos euros que van sujetos a una nueva etapa de un Kit Digital que nos permite obtener equipos de trabajo seguros y adecuados.

Así es cómo conseguirás esta ayuda para un ordenador según este experto

Desde la web de KitDigital podemos saber en todo momento las novedades sobre esta subvención que pueden ser los que marquen un antes y un después. Una opción que puede acabar siendo la que nos asegure un nuevo ordenador. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Tal y como nos detalla esta web:

El Bono Kit Digital destinado a autónomos y empresas de hasta 2 empleados ha aumentado su cuantía de 2.000 a 3.000€ el 9 de mayo de 2024.

Los 1.000€ adicionales se pueden destinar a cualquiera de las soluciones existentes, incluyendo la adquisición de un ordenador, con unas características concretas.

El ordenador es en realidad una prestación de servicio (Device as a Service) en la que el Agente Digitalizador además de entregar el ordenador presta un servicio de licencias y soporte por un periodo de 12 meses.

El beneficiario puede solicitar un ordenador de características e importe superiores a los descritos en las bases, haciéndose cargo de la diferencia. El 85% de la diferencia lo debe pagar al Agente Digitalizador en el momento de la firma del acuerdo. El 15% restante a la finalización del periodo que cubre el Kit (12 meses).

Tras la finalización del periodo de 12 meses el beneficiario debe decidir si quedarse o no con el ordenador, pagando una cuota final en el caso de que el importe fuera superior a los 1.000€ del Bono. La última cuota no puede exceder el 15% del valor inicial del ordenador. Si no quiere pagar la cuota final el ordenador se devuelve al Agente Digitalizador.

En todas las soluciones de digitalización, incluyendo el ordenador (Puesto de trabajo seguro), el Beneficiario debe hacerse cargo del IVA, pagándoselo al Agente Digitalizador a la presentación de su factura.

Un buen aliado que puede acabar siendo lo que marque una diferencia, un ordenador con el que poder trabajar y sin duda alguna acabará siendo lo que nos haga obtener un ordenador nuevo. Podremos disfrutarlo durante 12 meses y pagar la diferencia, en caso de que sea más caro que esos 1.000 euros, que nos asegurarán un buen equipo.

Un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Siendo autónomo necesitas tener este tipo de herramienta para poder trabajar. Un ordenador gratis es algo que podemos empezar a tener el mejor aliado de un cambio de rumbo de nuestra empresa.