Devolver productos después de 30 días es posible: la clave legal que pocos utilizan

Tal y como marca la UE, existen algunas garantías que tenemos cuando compramos un producto. Siguiendo la página de Europa.eu: «Según las normas de la UE, si los productos comprados están defectuosos o si no son o no funcionan como estaba anunciado, el vendedor debe repararlos o sustituirlos sin coste alguno. Si esto resulta imposible o el vendedor no puede hacerlo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para ti, tienes derecho a un reembolso total o parcial. Desde el momento en que recibes los productos, tienes derecho en todo caso a una garantía mínima de dos años. No obstante, es posible que las leyes nacionales de tu país ofrezcan más protección. El período de garantía de dos años empieza a contar a partir de la fecha de recepción del producto. Si se detecta un defecto en el plazo de un año a partir de la entrega, no es necesario demostrar que ya existía en el momento de la entrega. Se supone que existía, a menos que el vendedor pueda demostrar lo contrario. En algunos países de la UE, este período «para la inversión de la carga de la prueba» es de dos años. Estas normas no cubren los productos adquiridos a particulares».

Nos podemos poner en contacto con la tienda de confianza en la que hemos adquirido el producto y hacer notar esta situación que quizás nos debe hacer cambiar la manera de comprar, sabiendo que hay detrás una garantía. La misma página sigue con: «Las tiendas o los fabricantes pueden ofrecerle una garantía comercial adicional (también conocida como «garantía comercial»). Esta puede proporcionar una protección mejor, pero nunca puede anular o reducir los derechos que te corresponden con arreglo a la garantía mínima de dos años. Las condiciones deben establecerse claramente en la declaración de garantía comercial. Si son menos ventajosas que cualquier condición que haya sido anunciada, deben aplicarse las más ventajosas».

Pero no sólo los productos nuevos, los de segunda mano también sufrirán las consecuencias de estas garantías: «Los productos de segunda mano que compras a un vendedor profesional también están cubiertos por la garantía mínima de dos años. En algunos países de la UE, puedes acordar con el vendedor un período de garantía de menos de dos años, pero nunca debe ser inferior a un año. Esto debería quedar claro en el momento de la compra».