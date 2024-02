¿Qué pasa con la garantía de tu coche si no lo llevas a un taller oficial?

Existen bastantes conductores que piensan todavía que tienen obligación de visitar el taller para que se conserve la garantía del coche nuevo, y lo cierto es que no es así.

Hace una década se hizo el cambio de la ley que se encargaba de regular esta condición. Se cambió con el Reglamento 46/2010 y ahora los automovilistas que puedan acudir al taller, tanto si es de la marca como cuando no lo sea.

La condición existente es que el mismo pueda cumplir con los estándares de calidad que se establezca por el fabricante del coche.

Al taller cuando toque…

El coche nuevo tiene como garantía del coche legal un par de años, lo mismo que otro bien de consumo. El comprador no va a poder renunciar de dicha garantía, de la que va a responder el vendedor.

En los 24 meses donde el coche se encuentre bajo el paraguas de la cobertura legal deberá cumplir de forma escrupulosa con las revisiones en aquellos plazos que marque el fabricante, los cuales van a ser anuales o cuando completan un número de kilómetros determinado.

El justificante de las visitas que se programen al taller van a ser las facturas, en las que se va a especificar la fecha y operaciones que se hagan al coche, debiendo guardarlas en el caso de que se deba hacer algún tipo de reclamación.

¿Cómo se debe ejercer la garantía?

Habitualmente, desde que se compra y por dos años, el coche tiene que responder a las expectativas que genere el comprador.

En el caso de que no lo haga, el mismo va a poder ejercer el derecho de garantía de coche legal.

Todo esto ocurrirá si el coche no se ajusta a la descripción que haga el vendedor o no cuente con la calidad o prestaciones que se esperen y que declaren y publicite el fabricante.

Cuando se produzca este tipo de circunstancia, el comprador puede demandar la reparación del coche o sustituirlo por otro.

Las dos cosas pueden producirse en el mínimo tiempo posible y gratuitamente. Yo de no suceder este y cuando el comprador no llegue a un acuerdo con el vendedor, es posible que inicie la reclamación en la vía judicial.

Un coche usado que tenga menos de dos años se va a beneficiar de la garantía del coche legal, independientemente de los propietarios que tengan, hasta que se cumplan 24 meses desde la primera compra.

Lo que debes valorar…

Los primeros seis meses después de adquirir el coche, todo defecto se considerará de origen. Cuando el vendedor crea que es por un mal uso del coche tiene que poder demostrarlo.

Desde esos seis meses y hasta que pasen dos años, se deben invertir las tornas y el propietario será el que deberá demostrar el defecto de fábrica,

Cuando el periodo de garantía legal del coche entre en el taller, el cómputo de la cobertura se va a suspender hasta que el coche se quede arreglado, cuando esté en reparación 30 días la garantía legal que se deberá ampliar un mes sobre el plazo que se marque.

No debes olvidarte que los trabajos que efectúe el taller, van a tener que contar con una garantía de medio año cuando el coche sea nuevo, bastante tiempo para saber si la reparación se hizo bien y se solventó el problema.

Cuando esto no suceda, se puede pedir la sustitución del coche, una rebaja del precio o que se resuelva el contrato.

La garantía no va a cubrir en el caso de que …

No todas las averías es posible que aparezcan en un coche nuevo que proteja la garantía legal.

Solo van a cubrir las que se puedan relacionar de forma directa por una fabricación deficiente.

Todos los defectos que se provoquen por un uso deficiente del coche van a quedar al margen de la garantía, como la conducción por pistas o terrenos que no estén asfaltados o excedan la carga del coche.

Las piezas que se pueden desgastar no van a estar cubiertas. De la misma forma, la garantía no se va a poder reclamar cuando no se haga el mantenimiento que fije el fabricante en los dos años, alterando las cifras del cuentakilómetros, cambiando alguno de los dispositivos del coche o cuando el coche tenga desperfectos por fenómenos de carácter meteorológicos.

La garantía de carácter comercial

Cuando se adquiere un vehículo nuevo es posible contratar una garantía que sea de más de dos años legalmente, siendo la garantía comercial. Va a tener una duración en concreto y que acordará entre el vendedor y el comprador, de tal forma que se rija por una serie de normas en concreto y que estipule un contrato.

Piensa que para poder ejercer la garantía comercial, que se puede comercializar no solo por el concesionario, sino también por el fabricante, siete años Kia y cinco años Hyundai, cumpliendo con lo que establezca el contrato.

Tanto los plazos como los talleres de mantenimiento son los que se establezcan en concreto, puesto que no va a valer cualquier sitio.