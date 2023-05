Xavier Pericay: «Votar al PP en Baleares es lo más útil y fiable»

Xavier Pericay, uno de los miembros fundadores de Ciudadanos, admite en declaraciones a OKBALEARES que «no aconseja» el voto al partido del que formó parte hasta 2020 «porque no es ni útil ni fiable», pero en cambio anima a entregar el sufragio al PP «para frenar el evidente deterioro que sufren las islas en manos de la izquierda».

Pregunta.-Ha pedido usted públicamente el voto para el Partido Popular. ¿Por qué?

Respuesta.-Por dos razones. Primero porque el voto debe ser útil y fiable y en mi opinión votar al PP es lo más útil y fiable que puede hacerse ahora mismo. Y en segundo lugar porque poco a poco el Partido Popular ha ido incorporando elementos claves del programa de Ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El hecho de poner como condición que sean los jueces los que elijan a los jueces estaba en nuestro programa. Al Partido Popular en determinados aspectos la aparición de VOX le ha venido muy bien. Es cierto que ha perdido un considerable trecho de su electorado, pero a cambio ha podido moverse hacia el centro político y aspirar a un espectro mucho mayor de votantes. Hay muchas cosas del PP que a mí no me gustan y sobre los que yo iría mucho más allá, como el tema lingüístico aquí en Baleares, pero en este momento éste es el partido más inclusivo que existe en las islas. Por eso he pedido el voto para ellos.

P.-La oposición ha interpretado que lo que realmente pretendía era hacerle un guiño a Marga Prohens para que le fiche…

R.-Desde el primer momento he dejado claro que no tenía ningún interés en volver a la política. Me expreso como un ciudadano que se siente muy preocupado por la situación política en España en general y en Baleares en particular.

P.-¿Qué cree que sucederá en Baleares en las elecciones del domingo?

R.-Espero que gane el Partido Popular con una mayoría suficiente. Las encuestas indican que todo está muy justo, pero veo a un Partido Socialista muy nervioso cometiendo errores constantes, como el reciente del debate en Ib3. Son errores que demuestran una confusión manifiesta entre lo que es el Govern y lo que es el partido. Están actuando como esos partidos que no conciben la posibilidad de ser derrotados y lo que hacen es perder el control sobre sus actos.

P.-¿Percibe al Pi como bisagra decisiva?

R.-He leído encuestas en las que le dan tres disputados y me parece excesivo por una razón obvia. Tenían tres parlamentarios con Jaume Font. Sin él bajaron a dos. ¿Volverán sin Jaume a tener tantos votos? Lo dudo. Leí el otro día a Pep Melià y dijo que nunca votaría a un partido populista. Dicho esto por alguien que es profundamente nacionalista, como que chirría un poquito, pero más allá de eso, si es fiel a sus palabras, no puede darle el voto ni a VOX, ni a Podemos ni a Més. Sin embargo yo veo muchos puntos de coincidencia entre el Pí y Més. De hecho, ese fue uno de los detalles que más me sorprendieron en mi etapa en el Parlament. Son más o menos lo mismo.

P.-¿Con quién los ve pactando llegado el caso?

R.-Puede pactar con el PP si VOX acepta hacerse a un lado. No sé cuál sería su postura con respecto a Podemos, con quien existía un acuerdo manifiesto, pero lo que sí tengo claro es que la izquierda buscará la confrontación. Armengol se ha situado como líder de todos esos partidos con un discurso frentista porque es consciente de que sin ellos no va a gobernar. Es la única que maneja este tipo de registro y el Pi se queda allí en medio, sin saber hacia donde virará.

P.-Le voy a pedir que hagamos un ejercicio de distopía. Imagine que la izquierda gobierna durante cuatro años más en Baleares. Quiero que me diga qué cree que sucedería en diferentes campos:

1.Educación. Cuatro años más socavando los derechos de los ciudadanos privando de la libre elección de lengua e imponiendo un modelo educativo que se ha demostrado equivocado en toda Europa. Mal pronóstico para la educación concertada, a la que quieren no prohibir, porque no pueden hacerlo, pero sí arrinconarla.

2.Vivienda. Preveo un desastre basado en el fracaso de su política de construcción de viviendas oficiales unido a su inmovilismo en modificar la ley del suelo para adaptarla a la realidad actual. Eso sin hablar de medidas como el tope del alquiler que son otro error manifiesto.

3.Seguridad. Me preocupa la seguridad jurídica. En cuanto a la otra seguridad, lamento la poca confianza que tiene este gobierno con las autoridades policiales y con el ejército. Las consecuencias las vemos en las calles.

4.Impuestos. Cuatro años más de retorcer al ciudadano de la clase media con tasas absurdas e innecesarias. Aquí entra muchísimo dinero en impuestos y el reparto es lamentable porque básicamente se utiliza para afianzar el clientelismo mientras existe un enorme problema con la Sanidad y la Educación.

6.Turismo. Hemos pasado de calificar a los hoteleros como demonios a bailarles el agua, y creo que eso es de algún modo algo recíproco. Es algo sorprendente en un Gobierno de izquierdas. Las soluciones a la masificación turística no pueden ser radicales.

7.Libertad. Lo que caracteriza a los gobiernos de izquierda, sobre todo en el caso de Baleares, en el que hablamos de una izquierda muy radical, es el intervencionismo. El respeto a la propiedad privada debe ser preservado y el ámbito público debe mantener unas reglas que deben observarse. El drama de un gobierno antiliberal como éste es su voluntad de invadir el espacio privado. La gente no recuerda ya lo que sucedió en la pandemia, pero aquellas prohibiciones arbitrarias son lo que define a la izquierda. Multiplique usted eso por cuatro años más y ya tiene la respuesta a su pregunta.

P.-Hablando de la pandemia, a Armengol la pillaron en plenas restricciones saltándose el confinamiento a altas horas de la madrugada en un bar ilegal. ¿Cree que debería haber dimitido?

R.-Por supuesto, pero a los políticos les cuesta muchísimo dimitir. En cualquier otro país habría tenido que abandonar su cargo de inmediato, pero en España no pasa nada. Sucede lo mismo con el que ha plagiado una tesis doctoral. En Alemania pìllaron a uno y dimitió al día siguiente. Claro que luego piensas y dices ¿y a qué se dedicaría Armengol? No ha hecho otra cosa en la vida que no sea dedicarse a la política.

P.-¿Es Armengol una alumna aventajada de Pedro Sánchez?

R.-Fíjese. Yo creo que Pedro Sánchez es un alumno aventajado de Armengol. Aquí en Baleares se han llevado a cabo políticas radicales a las que ni siquiera se ha atrevido el PSOE a nivel nacional. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es una persona sin ningún escrúpulo que lo único que quiere es mantenerse en el poder y que no tendría la menor reticencia en pactar con otro partido de ideología completamente diferente a la socialista mientras eso le supusiera estar un día más en Moncloa. Francina Armengol, en cambio, sí se cree lo que predica. Es una izquierdista nacionalista que es además la líder natural de Més y de Podemos. Por eso es más peligrosa que Sánchez. Es una persona cargada de envidia, de odio y de rencor. Es decir, de esos elementos que están en la base de una ideología abocada permanentemente al enfrentamiento, algo nefasto para la convivencia.

P.-¿Por qué cree que se le consiente al progresismo su superioridad moral?

R.-Del mismo modo que se le permite que colonicen la educación pública. Se da por hecho que éste es su territorio. Sucede lo mismo con la Ley Histórica. Han conseguido crear el relato de que la Guerra Civil fue una matanza de la derecha sobre la izquierda que se llevó a cabo indiscriminadamente, sin ninguna razón, y que en consecuencia deben pagar por ello. Este relato ha calado tanto que no sirve de nada que los historiadores demuestren que es mentira. Eso es lo de menos. Que la verdad no te estropee una buena historia.