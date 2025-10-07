Vox valora el discurso de Prohens: «Para hacer políticas de Vox, lo mejor es que gobierne Vox»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de apropiarse del discurso de su partido durante su intervención en la primera sesión del Debate de Política General celebrada este martes.

Cañadas, aunque no ha querido entrar en una valoración detallada de los anuncios realizados por la líder autonómica, ha adelantado que todo aquello que le ha gustado «da la casualidad que son propuestas y exigencias» realizadas y encuadradas en el marco ideológico de Vox.

«Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox. Este es el resumen que puedo hacer», ha dicho en la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General.

Preguntada de forma específica por algunos de los temas abordados por Prohens, Cañadas se ha limitado a señalar que muchos de ellos han sido «copiados punto por punto» de los postulados de su partido.

«Mañana diremos lo que se ha apropiado de Vox y lo que ha aprobado gracias a Vox. El PP no tiene cultura de pacto, el discurso de Prohens lo dice todo. Entiendo que es una buena actriz, porque lleva muchos años en política y están en campaña. Pero nosotros le podemos contestar», ha subrayado.

Cuestionada acerca de una posible reconciliación con los ‘populares’, la portavoz de los de Santiago Abascal se ha preguntado «cómo piensa gobernar» Prohens si hasta ahora «solo han podido» gracias al apoyo de su formación.

«¿Líneas rojas sólo tiene el Govern? ¿Qué hacemos con las de los demás? ¿Tienen mayoría absoluta? No, pues vamos a hablar», ha sentenciado.