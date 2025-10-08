Cañadas llama a «inundar» el mercado de la vivienda en Baleares

En la larga lista de cuestiones que Vox pone en el «debe» de la gestión de Marga Prohens en los dos primeros años como presidenta del Govern, Manuela Cañadas, la portavoz de Vox en el Parlament, ha señalado la ineficacia de las medidas aprobadas para favorecer el acceso a la vivienda en Baleares. «Hay que inundar el mercado», ha dicho Cañadas.

Manuela Cañadas también ha acusado al PP y al Govern de apropiarse de sus medidas también en materia de servicios sociales. «Limitar el acceso a la renta social garantizada u otras prestaciones a quienes no tengan un mínimo de residencia legal fue una medida y exigencia de Vox para la aprobación de los presupuestos», ha recordado, también las normas sobre discapacidad, las reducciones fiscales en relación con la dependencia y las ayudas por natalidad a las familias. «Todo ello son medidas de Vox», ha añadido.

En relación con el aumento de la presión asistencial sanitaria, Cañadas cree que ha llegado la hora de plantearse el acceso a todas las coberturas del sistema de salud «de la que gozan los inmigrantes ilegales, que aumentan las listas de espera y colapsan los diferentes servicios», aunque ha garantizado que «no dejarán morir a nadie a la puerta de un hospital».

También en turismo, la portavoz de Vox ha considerado que los cambios legislativos, de nuevo, fueron fruto de la negociación con Vox. Cañadas ha acusado a Prohens de asumir los discursos de la izquierda, por ejemplo, con la limitación semanal de cruceristas en Palma.

Manuela Cañadas ha hecho un llamamiento a «inundar» el mercado de la vivienda, reivindicando que si hubiera sido por Vox las medidas en este sentido hubieran sido más valientes. «Gracias a Vox hemos avanzado enormemente en lo que se refiere a la liberalización de suelo tan necesaria en esta comunidad», ha apuntado.

En cuestiones de lengua, Cañadas ha lamentado la «tímida defensa» que la presidenta del Govern hizo de las modalidades insulares del catalán. «Creemos que reflejan un complejo de inferioridad inexplicable. Que su defensa se reduzca a que los niños lean algún cuento resulta revelador», ha afirmado.

Sobre la vehicularidad del castellano en la educación, la «indignación» del PP nace de darse cuenta de que «no han podido engañar a Vox».

«El PP y el gobierno que usted preside ha demostrado con su postura de impedir el debate de nuestro proyecto de ley que jamás tuvieron la más mínima intención de hacer realidad ese derecho básico de padres y alumnos», ha indicado, considerando la maniobra como «un juego de trileros».