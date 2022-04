El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha cargado

duramente contra el Correllengua, que está recorriendo varios municipios de la isla «con el impulso de los insignificantes Joves de Mallorca per la Llengua». “Lo que ocurre en Baleares desde hace años es completamente absurdo. Desde las instituciones se da alas a actos y actividades que tienen como objetivo implantar el catalán en las Islas, una lengua que no es propia de Mallorca y que no utilizan los mallorquines, una lengua que quieren imponernos los pancatalanistas del PSOE, Més y Podemos” ha afirmado Pedro Bestard.

Vox en el Consell de Mallorca ha censurado este tipo de actividades que «llevan a cabo entidades de dudosa valía y dudosa legitimidad, entidades indepes hipersubvencionadas por el Consell de Mallorca y el Gobierno balear con dinero público». Dice Bestard que “Joves de Mallorca per la Llengua puede hacer este tipo de pantomimas gracias al dinero de los mallorquines. Un dinero que la izquierda regala a los pancatalanistas para la consecución de su fin: desterrar el mallorquín y el español en la isla” ha alertado el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca.

Vox ha criticado el «silencio cómplice del PP y del PI», que gobiernan en algunos de los municipios por los que pasa el Correllengua. “En connivencia con PSOE, Més y Podemos están acelerando la implantación del catalán en Mallorca, solo Vox está alzando la voz y criticando este asalto” ha asegurado el portavoz de Vox en Mallorca.

Los concejales de Vox en los municipios por los que pasa el Correllengua han mostrado su enfado, especialmente los de aquellos municipios donde no gobierna la izquierda como Llucmajor y Petra. El coordinador de Vox en este último municipio, David Gil, ha atacado duramente al alcalde de Petra, Salvador Femenías (PI).

“La postura que adopta el PI es de vergüenza, llama la atención que los señores del PI sean tan supuestamente cien por cien mallorquines para unas cosas y tan cien por cien catalanes para otras. Están facilitando la desaparición de la lengua propia de Mallorca y están agrediendo a la lengua oficial del Estado. Hoy, que es el Día del Idioma Español, la izquierda en Mallorca en connivencia con el PP y el PI se afana en restar importancia a la lengua del Estado y se preocupa y ocupa de hacer actos y actividades mediocres en pro del catalán. Son necios y mezq0uinos”, ha dicho Gil.