Vox boicotea una ‘performance’ del PSOE en el Parlament balear por el «genocidio» de Gaza

No ha prosperado ninguna de las dos propuestas para guardar este martes un minuto de silencio por Gaza en el Parlament balear. La del PSOE incluía la palabra genocidio y no ha conseguido la unanimidad necesaria para llevar a cabo la acción simbólica. La del PP no llevaba genocidio en su texto por lo que también ha quedado sin efecto por falta de unanimidad.

Los socialistas han utilizado su primer minuto de la sesión de control para guardar el minuto de silencio mientras desde la bancada de Vox dos de sus diputados han golpeado persistentemente sus mesas mostrando su desaprobación ante la performance socialista.

El Parlament balear ha escenificado este martes las tres posturas políticas distintas sobre la masacre que lleva viviendo Gaza desde hace prácticamente dos años. Los partidos no se han puesto de acuerdo en llevar a cabo ninguna de las dos propuestas para guardar un minuto de silencio por la situación en Gaza. Para que prosperen debe haber unanimidad. La del PSOE incluía el término genocidio y ha sido descartada. Lo mismo ha sucedido con la del PP, por no incluir ese término.

Al final, el grupo socialista, en voz de su diputada Malena Riudavets, ha optado por consumir su primer minuto de la sesión de control al Govern en levantarse y mantenerse en silencio. Se han sumado el resto de diputados de los partidos de la oposición.

El minuto de silencio ha sido respetado por el Partido Popular, cuya bancada no se ha levantado y ha guardado el minuto de silencio con todos los diputados sentados en sus escaños.

Vox ha sido la nota más alejada de la performance del PSOE. Dos de sus cinco diputados, Sergio Rodríguez y María José Verdú, han roto el silencio del hemiciclo golpeando persistentemente sus mesas.

Al final, los que denuncian genocidio en Gaza han guardado el minuto de silencio en pie, los que no se manifiestan al respecto se han quedado sentados y en silencio y los que lo niegan han golpeado sus mesas y no han respetado el minuto de silencio.