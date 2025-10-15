Virgili ya entrena como uno más: «Tengo muchas ganas de ayudar»

Jan Virgili ya está en la isla entrenando como uno más con el Mallorca. El extremo catalán ha hablado para los medios oficiales del club sobre su experiencia en el Mundial sub20 y sobre sus sensaciones en la vuelta a la rutina. Arrasate podrá disponer de él este fin de semana ante el Sevilla, puede que incluso en el once inicial. «Jugar el Mundial sub20 ha sido una experiencia increíble que cualquier jugador querría, pero ahora estoy con muchísimas ganas de ayudar al equipo en lo que pueda», ha afirmado Virgili, que sobre su papel en la selección ha admitido que «he tenido muchos minutos y sobre todo para coger confianza, a pesar de que ya me fui con bastante confianza después del partido contra el Atlético de Madrid, me ha ido muy bien».

«Me ha gustado mucho volver a ver los compañeros y charlar con ellos un rato. Hemos hablado un poco de cómo ha ido el Mundial y de cómo está el ambiente por aquí, por Mallorca. Hemos hablado entre todos de que tenemos que estar a tope, que viene un tramo importante de la liga y que tenemos que sacar puntos», ha agregado el jugador, que sobre su reencuentro con Arrasate ha sido muy claro: «Desde el primer día me recibió muy bien. De hecho, estoy aquí gracias a él, que era quien me quería y el que me tiene la confianza, y estoy con muchas ganas de devolvérsela».

Jan Virgili està a ca nostra ❤️🖤 L’extrem català torna a la dinàmica de l’equip després d’una destacada actuació al 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬. pic.twitter.com/nAYMH78Xej — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 14, 2025

El extremo sabe que todo ha ido para él muy rápido, pero acepta el reto: «Hace dos años estaba jugando en el Juvenil Nacional del Nàstic de Tarragona y ahora estoy en Primera División. Sí que ha ido todo muy rápido, pero lo estoy llevando con mucha naturalidad. Sobre todo, no perder la humildad, porque sin humildad no se va a ningún lugar, y seguir adelante».

Finalmente, sobre el partido del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, ha recalcado que «nosotros tenemos que ir por todas, confiar en nosotros, que tenemos un gran equipo, y ya puede venir el que venga que le plantaremos cara».