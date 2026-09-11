Vidrieras fotovoltaicas y una intervención mínima para recuperar el abandonado y protegido edificio de Gesa en Palma son, entre otros detalles, lo que propone el arquitecto Antonio Cruz, del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos, adjudicataria del proyecto de reforma de este emblemático inmueble municipal de la fachada marítima cerrado desde hace 15 años.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes junto a su colega Antonio Ortiz y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha resaltado la transformación que habrá en el espacio libre entre Gesa y el parque Pocoyó, que se convertirá en una zona verde separada por dos alturas, entre las que se ubicará un espacio alargado que albergará una cafetería, espacios expositivos o el Centro de la Energía. La parte de la zona superior del parque y la inferior quedarán conectadas con escaleras y rampas.

Por su parte, el parking se empezará a construir con 1,5 metros de margen con la superficie, lo que permitirá plantar una cubierta vegetal por encima.

En lo relativo al propio edificio de Gesa, se espera «conservar» su fisionomía actual con los «mínimos cambios». De este modo, se pretende «recuperar sus valores y su unidad», aunque ha puntualizado que todo esto se hará en coordinación con los departamentos de Patrimonio del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca.

Cruz ha pedido «reflexionar» sobre algunas de las intervenciones que se pueden hacer en el edificio, ya que, en su opinión, se podría «mejorar» para que sea «más puro». De hecho, ha sugerido que la lámpara diseñada por el autor original de Gesa, Josep Ferragut, y el mural y la vidriera del artista Lluís Castaldo se podrían colocar en otros puntos del edificio para que sean más visibles.

El arquitecto también ha indicado que la idea es colocar estos cristales de aprovechamiento solar, que servirían para producir energía y a la vez regular la temperatura del edificio.

Preguntado por las fechas en las que la rehabilitación de Gesa podría ser una realidad, ha apuntado que a finales de 2029 podría estar terminada «si se actúa con diligencia» y «si se trabaja desde ya».

Martínez ha puesto en valor la trayectoria nacional e internacional del estudio de arquitectura con intervenciones en la estación de trenes de Sevilla, la remodelación del Estadio Metropolitano o el Rijksmuseum de Ámsterdam.

Por eso, ha destacado que se trate de recuperar el antiguo edificio diseñado por Ferragut tras muchos años sin actividad, ya que era una situación que «debía revertirse» y en 2023 se iniciaron los trámites para comprar el inmueble.

Ahora, en el nuevo Gesa se ubicará la sede del Instituto Municipal de las Artes, bibliotecas, ludotecas, incubadoras de empresas o una Oficina de Atención Ciudadana, entre otras instalaciones.

«Se trataba de convertir un espacio cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de los ciudadanos, y hacerlo de una forma integrada en el entorno con soluciones paisajísticas y ambientales», ha sostenido.