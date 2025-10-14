Vacila a un coche camuflado de la Guardia Civil en Mallorca adelantándolo por el arcén y acaba imputado

Se creía el rey de la autopista pero se pasó de listo. Un joven motorista español de 20 años ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial por adelantar por el arcén de la derecha a un turismo en la autopista Ma-19 dirección Llucmajor, en Mallorca. Lo que no sabía es que se trataba de un coche camuflado de la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles 8 de octubre cuando un vehículo de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita fue adelantado por una motocicleta de gran cilindrad, que invadió el arcén para acometer el adelantamiento.

Rápidamente, los agentes del Instituto Armado activaron las señales de emergencia para proceder a la detención del varón, pero el motorista emprendió una huida a gran velocidad. Sin embargo, minutos más tarde la patrulla consiguió interceptarlo y comprobaron que la moto estaba equipada con un dispositivo manual que permitía ocultar la matrícula bajo el carenado del vehículo.

También comprobaron que el joven no estaba habilitado para conducir ya que no disponía de puntos en su carné. Por ello fue imputado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, el cual puede conllevar pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Por si fuera poco, fue denunciado por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial, por llevar instalado un mecanismo destinado a interferir el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico; esta infracción conlleva una sanción de 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de conductas no solo constituyen delitos graves, sino que suponen un grave riesgo para la seguridad del resto de usuarios de la vía.