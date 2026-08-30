La Universitat de Mallorca presenta a Prohens su Plan Estratégico para su puesta en marcha

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) ha presentado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su Plan Estratégico para el desarrollo y puesta en marcha de la nueva institución universitaria, en el marco de una audiencia institucional en la que también ha participado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

En representación de la Universitat de Mallorca han asistido el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, y el rector, Pere Riutord, quienes han trasladado a la presidenta los principales avances realizados desde el reconocimiento de la Universidad y los próximos hitos académicos, investigadores, institucionales y territoriales previstos para los próximos meses.

Tras su reconocimiento mediante la Ley 2/2026, de 27 de abril, la Universitat de Mallorca afronta una nueva etapa centrada en el despliegue de su oferta académica, la investigación y la transferencia de conocimiento, la consolidación de sus estructuras universitarias ya operativas y sus equipos docentes, la ampliación de las alianzas estratégicas y la preparación del inicio de su actividad académica propia.

La institución trabaja con la previsión de comenzar progresivamente la implantación de nuevas titulaciones a partir del curso 2027/28, una vez completados los correspondientes procesos de evaluación, verificación y autorización.

El presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, ha destacado que la institución está «muy ilusionada con la puesta en marcha de la nueva universidad y con los avances que estamos realizando», y ha subrayado que el objetivo es construir un proyecto «sólido, transformador y profundamente conectado con nuestra realidad».

19 memorias presentadas ante la AQUIB

La nueva oferta académica incluirá inicialmente los grados en Biomedicina, Ingeniería de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética y Odontología —también en inglés—. A ellos se sumarán Arquitectura, Bellas Artes —también en inglés—, Ciencias Políticas, Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva, Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología y el doble grado en Sociología e Ingeniería de Datos.

La formación de posgrado se completará con los másteres en Cirugía e Implantología Oral, Ingeniería de la Salud Oral, Nutrición Clínica, Odontología Digital —también en inglés—, Arquitectura habilitante, Professional Development en Bellas Artes y Diseño de Productos, además de los doctorados en Ciencias de la Salud y en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.

Uno de los principales avances expuestos durante la audiencia ha sido la presentación ante la Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) de 19 memorias académicas de nuevas titulaciones de grado y másteres de posgrado, iniciando así sus correspondientes procedimientos de evaluación y verificación.

El rector de la Universitat de Mallorca, Pere Riutord, ha señalado que la futura oferta académica responde a la voluntad de construir una universidad estrechamente conectada con las necesidades reales del territorio. “Queremos identificar dónde existe una necesidad real de profesionales y de conocimiento y construir nuestra oferta académica en torno a esos retos”, ha explicado, destacando ámbitos como la Salud, la Tecnología, la Arquitectura, el Diseño, los datos, las Ciencias Sociales y la gestión.

Ibiza y Menorca, claves para la dimensión interinsular de UMAC

La dimensión territorial e interinsular de la Universitat de Mallorca ha sido otro de los principales asuntos abordados durante la audiencia institucional.

Según ha avanzado el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, «la UMAC prevé avanzar en la formalización de acuerdos estratégicos en Ibiza vinculados a las Ciencias de la Salud, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación práctica del alumnado, reforzar la colaboración con el entorno sanitario de la isla y generar nuevas oportunidades de investigación aplicada, innovación y transferencia de conocimiento, así como contribuir a paliar el déficit de profesionales sanitarios. Este modelo de colaboración y formación se extenderá posteriormente también a Menorca, reforzando la dimensión interinsular del proyecto universitario».

Uno de los objetivos planteados es que el futuro Grado en Medicina tenga una dimensión verdaderamente balear y que parte de la formación clínica y práctica del alumnado pueda desarrollarse en Ibiza y Menorca.

González ha explicado que la voluntad de la institución es que «los futuros estudiantes puedan conocer durante su formación la realidad sanitaria de nuestras Islas, establecer vínculos con sus centros y profesionales y que esta experiencia contribuya, a medio y largo plazo, a favorecer la generación y retención de talento sanitario».

La puesta en marcha y el desarrollo de la Universitat de Mallorca supone una inversión cercana a los 73 millones de euros para desplegar las titulaciones previstas en su primera fase. La institución ha ejecutado aproximadamente la mitad de esta inversión, destinada principalmente a la creación, adecuación y equipamiento de sus infraestructuras universitarias. Estas instalaciones se encuentran actualmente operativas y preparadas para acoger la actividad docente, investigadora y clínica.

El proyecto incorpora, además, un compromiso a largo plazo con la igualdad de oportunidades, la calidad académica y la generación de conocimiento. Durante los próximos diez años, la Universitat de Mallorca prevé dedicar más de 9 millones de euros a becas, con especial atención al alumnado de menor renta y alto rendimiento académico. A ello se suma una política permanente de renovación tecnológica y de infraestructuras, a la que se destinará entre el 7% y el 16% del presupuesto anual, así como una apuesta estable por la investigación, que contará cada año con un mínimo del 7% del presupuesto e incluirá, entre otras medidas, programas de becas predoctorales y postdoctorales.

Investigación y transferencia de conocimiento

La investigación constituye otro de los grandes pilares del Plan Estratégico presentado al Govern.

El centro universitario dispone de un Plan Plurianual de Investigación y Transferencia 2026-2031, concebido para ordenar progresivamente la actividad científica, la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación doctoral. La institución cuenta además con un equipo investigador que constituye la base para el desarrollo de nuevos grupos y proyectos científicos.

La actividad se articulará principalmente a través del Centro de Investigación Universitario en Ciencias Médicas, con líneas vinculadas a la Odontología, la salud bucodental y el cáncer oral; la Nutrición y la alimentación; la Medicina y la Biomedicina; la Ingeniería de la Salud; la simulación clínica; la innovación sanitaria y la Inteligencia Artificial, entre otras.

Por su parte, el Centro de Investigación Universitario de Arquitectura, Arte y Ciencias Sociales desarrollará líneas relacionadas con la arquitectura, el arte, el diseño, la tecnología, la cultura visual, el territorio y las Ciencias Sociales.

Un modelo académico de máxima tecnología, proximidad y compromiso social

La Universitat de Mallorca desarrolla un modelo académico basado en la combinación de máxima tecnología, proximidad y compromiso social, concebido para ofrecer una experiencia universitaria avanzada, personalizada y estrechamente conectada con las necesidades del entorno. La institución integra infraestructuras, equipamientos y herramientas digitales de última generación en la docencia y la investigación, favoreciendo metodologías activas, participativas y orientadas a la aplicación práctica del conocimiento.

Junto a esta apuesta tecnológica, UMAC sitúa la cercanía con el alumnado como uno de los elementos centrales de su modelo educativo, promoviendo una atención personalizada, el acompañamiento académico y una relación próxima entre estudiantes, profesorado y comunidad universitaria.

El modelo se completa con una clara vocación social y territorial. La Universidad quiere vincular la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento con los retos reales de las Illes Balears, impulsando proyectos de aprendizaje-servicio, investigación aplicada y colaboración con instituciones, entidades sociales, empresas, centros educativos y agentes del territorio.

Una oferta de grado, máster y doctorado

El Plan Estratégico contempla el desarrollo progresivo de una oferta universitaria completa de grado, máster y doctorado. Asimismo, la UMAC avanzará en la creación de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Mallorca, inicialmente con los programas de Doctorado en Ciencias de la Salud y Doctorado en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.

Junto a las nuevas titulaciones, la Universitat de Mallorca abordará la transición de los estudios que actualmente imparte la Escuela Universitaria ADEMA como centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears: los grados en Odontología, Nutrición Humana y Dietética y Bellas Artes, garantizando la continuidad académica y los derechos del alumnado actualmente matriculado.

Campus preparados y próximos hitos

La Universitat de Mallorca afronta esta nueva etapa con sus principales infraestructuras universitarias ya operativas y preparadas para el desarrollo de la actividad docente e investigadora, así como con un equipo docente e investigador de reconocido nivel académico y amplia experiencia en sus respectivas áreas de conocimiento.

El Campus Coll d’en Rabassa está especializado principalmente en Ciencias de la Salud y dispone de laboratorios biomédicos, espacios de simulación clínica avanzada, realidad virtual e inteligencia artificial y espacios docentes modernos y tecnológicamente equipados. El Campus Palma-Son Rossinyol reúne laboratorios, Clínica Universitaria, boxes clínicos y simulación virtual 3D háptica y el espacio Think Tank de Bellas Artes con aulas adaptadas a las nuevas metodologías docentes.

El Campus Inca, ubicado en una antigua fábrica de calzado rehabilitada, está orientado a áreas como Arquitectura, Diseño, Tecnología y Ciencias Sociales, mientras que el Campus Jaime III está destinado principalmente a investigación, formación de posgrado, práctica clínica avanzada y transferencia de conocimiento en Odontología y Nutrición Humana y Dietética.

Además, continuará ampliando sus acuerdos con hospitales, centros sanitarios, empresas, colegios profesionales, instituciones públicas, entidades culturales y organizaciones sociales. La Universidad parte ya de una red de más de 400 empresas colaboradoras vinculadas a formación, empleabilidad e innovación y seguirá reforzando sus relaciones nacionales e internacionales para favorecer la movilidad, la investigación y la atracción de talento.