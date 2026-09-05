Tres jóvenes encapuchados y armados con pistolas irrumpen de madrugada en un supermercado de Palma

Un supermercado situado en una céntrica vía de Palma, en Mallorca, fue escenario durante la madrugada de un episodio de extrema tensión después de que varios individuos encapuchados, con cascos y aparentemente armados con pistolas, accedieran al establecimiento mientras en su interior se encontraban el responsable del negocio y un amigo.

Los hechos se produjeron alrededor de las 03.44 horas, según consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional. El suceso está siendo investigado y se cuenta, además, con imágenes de vídeo en las que se observa el momento en que varios de los sospechosos llegan al establecimiento y acceden al local, material que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido e identificar a los participantes.

Según el relato recogido en la denuncia, el responsable del supermercado de Palma se encontraba en el establecimiento durante la madrugada cuando pidió a un amigo que permaneciera allí durante unos instantes, ya que necesitaba ausentarse brevemente para ir al baño. Fue precisamente durante ese momento cuando comenzó una situación que rápidamente adquirió un carácter amenazante.

El denunciante asegura que, mientras se encontraba en el baño, escuchó cómo su acompañante pronunciaba las palabras «amigo, dinero, dinero», algo que inicialmente le resultó extraño. Al salir, no pudo localizarlo dentro del establecimiento, aunque sí pudo escuchar su voz procedente de la entrada.

Al aproximarse a la zona de acceso, el hombre habría advertido a su acompañante que huyera y le habría alertado de que varios hombres habían entrado en el local portando lo que parecían ser pistolas.

De acuerdo con la declaración aportada a los investigadores, el responsable del establecimiento se aproximó a la entrada sin llegar a salir completamente al exterior. Desde allí pudo observar varios ciclomotores encendidos, situados en las inmediaciones del supermercado.

En las imágenes de vídeo disponibles, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, se apreciaría la presencia de varios hombres con cascos y el rostro oculto, dificultando inicialmente su identificación. Según la información disponible, se trataría de varios individuos de nacionalidad española, aunque será la investigación policial la que determine oficialmente la identidad y participación de cada una de las personas implicadas.

El vídeo mostraría el momento en que los encapuchados llegan al supermercado y entran en el establecimiento, llevando cascos y objetos que aparentan ser armas de fuego. Estas imágenes podrían convertirse en una de las principales pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

El relato señala que los individuos permanecieron en las proximidades de la entrada y que algunos de ellos portaban lo que parecían ser armas cortas. La presencia de los ciclomotores, junto con el hecho de que los sospechosos mantuvieran ocultos sus rostros, apunta a una actuación que podría haber estado preparada previamente y que habría dificultado su identificación.

La situación provocó momentos de gran tensión dentro y fuera del establecimiento. Ante la presencia de los presuntos asaltantes, el responsable del supermercado llegó a hacerse con un palo que utilizó para tratar de mantener cerrada la entrada, evitando que los individuos pudieran acceder con facilidad al interior y tratando al mismo tiempo de protegerse junto a la otra persona que se encontraba en el local.

Según su declaración, los hombres permanecían frente al establecimiento y realizaban gestos para que las personas que se encontraban dentro no salieran. Uno de los momentos más delicados se produjo cuando, siempre según el testimonio recogido en la denuncia, los individuos habrían blandido las pistolas y las habrían dirigido hacia las personas que se encontraban en el establecimiento.

El denunciante manifestó a los agentes que realizó gestos con la mano para indicarles que retrocedieran y que no se acercaran. La situación se prolongó durante varios instantes, con los sospechosos manteniéndose en las inmediaciones del supermercado.

Uno de los elementos que puede adquirir mayor importancia en la investigación es el vídeo grabado durante el incidente. Las imágenes permitirían observar la llegada de los sospechosos y su entrada en el establecimiento, así como determinados movimientos realizados antes, durante y después del episodio.

Las autoridades tendrán que determinar, entre otras cuestiones, si las armas eran reales o simuladas, cuál era la finalidad concreta de la entrada en el establecimiento, si existió intención de cometer un robo y si los participantes estaban previamente coordinados.

También será relevante establecer si hubo otros implicados que permanecieron en el exterior y cuál fue exactamente el papel desempeñado por cada una de las personas que aparecen en las grabaciones.