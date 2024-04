Las tres finales de Copa anteriores: de Madrid 91 a Elche 2003

La del sábado será la cuarta final de Copa de la historia del Mallorca. Las tres anteriores, desde la disputada en Madrid en 1991 ante el Atlético hasta la ganada en 2003 ante el Recreativo en Elche, sirvieron para que el fútbol español comprobara el altísimo nivel competitivo de los mallorquinistas, que perdieron la primera en la prórroga y la segunda en los penaltis antes de proclamarse campeones ante el Recreativo de Huelva.

El Athletic de Bilbao es ahora el último escollo que le separa de su segundo título, lo que le equipararía a clubes como Real Sociedad, Betis o Deportivo que han ganado también dos títulos.

1991: Mallorca 0 Atlético 1

Tras coquetear con el descenso durante toda la temporada el Mallorca acabó la Liga fuera de peligro y pudo centrarse en el torneo del KO, cuyas eliminatorias finales se disputaron al final del Campeonato liguero. Así, en cuartos de final cayó el Valencia y en semifinales el Sporting de Gijón, lo que dio al equipo dirigido por Llorenç Serra Ferrer la primera clasificación de su historia para una final de Copa.

El sábado 29 de junio de 1991, en el Santiago Bernabéu, un agravio comparativo contra el Mallorca, al que obligaron a jugar en la ciudad del otro finalista, se disputó un partido igualadísimo en el que las mejores ocasiones fueron bermellonas y en el que al Atlético, que había perdido los dos partidos de Liga ante los mallorquinistas, le costó sangre, sudor y lágrimas llegar hasta las inmediaciones de Zaki.

Todo parecía conducir a los penaltis, pero en la segunda parte de la prórroga, en el minuto 111, el portero marroquí Zaki Badou no retuvo un disparo de Sabas y Alfredo, con la caña preparada, cazó el rechace para enviarlo al fondo de la portería.

Mallorca: Zaki, Pedraza, Del Campo, Fradera, Serer, Armando (Claudio 79′), Parra, Paco Soler, Marcos (Álvaro 52′), Nadal y Hassan Nader.

Atlético: Mejías, Tomás, Solozábal, Juanito, Ferreira, Toni, Orejuela (Alfredo 61′), Schuster, Vizcaíno, Futre (Sabas 86′) y Manolo.

Árbitro: Ramos Marcos. TA Pedraza, Hassan, Nadal, Mejías, Solozábal, Juanito y Toni.

Gol: 0-1. Min.111: Alfredo.

Estadio: Santiago Bernabéu.

1998: Mallorca 1 Barcelona 1

La final más épica de la historia no sólo del Mallorca, sino posiblemente del fútbol español. Los bermellones, dirigidos por Héctor Cúper, se sobrepusieron a un arbitraje lamentable del aragonés Daudén Ibáñez, que expulsó primero a Mena con tarjeta roja directa y luego a Romero, que no había visto ni una sola tarjeta en la Liga, por doble amonestación. No sólo supieron aguantar con nueve jugadores al FC Barcelona de Van Gaal, sino que Amato, en el último segundo de la prórroga, tuvo el 2-1 en sus manos.

Luego el colmo ya fueron los penaltis. Roa detuvo dos lanzamientos y Stankovic tuvo el disparo decisivo. Si marcaba, el Mallorca era campeón de Copa. Era el último de la tanda y el más infalible. No había errado ni uno solo desde que había llegado al equipo dos años antes. Sin embargo siempre hay una primera vez y para su desgracia y la del Mallorca, fue ese día. Engañó a Hesp, pero su disparo se fue unos centímetros desviado. Luego, en la muerte súbita, un error de Eskurza le dio el título a un Barcelona que no se lo mereció en absoluto.

Mallorca: Roa, Olaizola, Marcelino, Iván Campo, Romero, Mena, Engonga (Eskurza 69′), Valerón (Iván Rocha 91′), Stankovic, Amato y Santi Ezquerro (Paco Soler 71′).

Barcelona: Hesp, Ferrer (Roger 49′), Reiziger, Nadal, Bogarde, Celades, Giovanni, Figo, Rivaldo, Anderson (Pizzi 76′) y Luis Enrique (Óscar 106′).

Árbitro: Daudén Ibáñez. TA Marcelino, Iván Campo, Valerón, Eskurza, Engonga, Nadal, Fgo, Rivaldo, Roger. TR Mena (84′) y Romero (93′).

Goles: 1-0. Min.6: Stankovic; 1-1. Min.66: Rivaldo.

Estadio: Mestalla.

2003: Mallorca 3 Recreativo 0

A la tercera fue por fin la vencida. De la mano de un inmenso Samuel Eto’o el Mallorca se deshizo en la final del Recreativo de Huelva, aunque el resultado final no reflejó la igualdad de un partido en el que los de Lucas Alcaraz aguantaron hasta muy entrado el segundo tiempo e incluso les fue anulado un gol en la prolongación del primero. Al final, sin embargo, se impuso la gran calidad que tenía aquel equipo dirigido por Gregorio Manzano, con jugadores del nivel de Eto’o e Ibagaza, entre otros.

El mérito, sin embargo, siendo mucho, no fue derrotar en la final al Recreativo, que acababa de descender a Segunda División, sino haber dejado fuera previamente a equipos como el Deportivo de La Coruña en semifinales o, sobre todo, al Real Madrid en cuartos de final. El 4-0 endosado a los de Vicente del Bosque en Son Moix pasará a la historia como uno de los mejores partidos vistos jamás en Palma.

Mallorca: Leo Franco, Cortés, Fernando Niño, Nadal, Poli, Álvaro Novo, Harold Lozano, Ibagaza (Marcos 85′), Riera, Eto’o (Campano 87′) y Pandiani (Carlitos 81′).

Recreativo: Luque, Javi García, Loren, Álex, Pernía, Diego Camacho, Viqueira, Benítez (Joaozinho 77′), Merino (Arpón 69′), Mario Bermejo (Xisco Muñoz 41′) y Raúl Molina.

Árbitro: Iturralde González. TA Lozano, Pandiani, Fernando Niño, Loren, Álex y Merino.

Goles: 1-0. Min.21:Pandiani (pen.); 2-0. Min.72: Eto’o; 3-0. Min.84: Eto’o.

Estadio: Martínez Valero.