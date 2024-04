Las dos dudas del Mallorca para la gran final de Sevilla son Martin Valjent y Omar Mascarell. El defensa central eslovaco y el pivote canario están entre algodones y hasta última hora Javier Aguirre no sabrá si puede contar con ellos, aunque en ambos casos las previsiones son optimistas porque la lesión de Mascarell en Valencia el pasado sábado ha sido menos grave de lo que parecía.

Las primeras exploraciones a las que ha sido sometido el centrocampista han revelado que su dolencia en los isquios no se traduce en una rotura de gran envergadura. En consecuencia se ha descartado un primer diagnóstico que le hubiera apartado de la final e incluso del próximo partido de Liga ante el Real Madrid. Ahora el trabajo es de los fisios y del propio jugador, que deberá hacer muchas horas extras para poder llegar a tiempo, algo que no se sabrá hasta última hora.

Lógicamente este problema descarta a Omar Mascarell del once inicial. La plaza de medio centro será ocupada por Samú Costa porque lo que no va a hacer Aguirre es arriesgarse con un jugador que podría romperse a las primeras de cambio, lo que le obligaría a gastar un cambio que luego podría necesitar porque no hay que descartar que la final vaya a prórroga o incluso a penaltis. Eso sí, el canario quedaría en el banquillo para tirar de él en la segunda parte.

En cuanto a Martin Valjent, se está trabajando también a destajo para poder tenerlo a disposición del entrenador. El eslovaco cayó a los 54 minutos del partido ante el Girona, hace casi un mes, y desde entonces no ha podido volver a los terrenos de juego. Se ha perdido ya los encuentros de Liga ante Barcelona, Granada y Valencia y es seria duda para la final. Si no pudiera jugar Aguirre podría optar por alinear a dos zurdos como Nastasic, que se desplazaría a la derecha, y Copete, que quedaría en su banda natural.

Por lo que se refiere al Athletic, parece baja segura el central Yeray, que se retiró ayer lesionado en el partido que su equipo jugó en el Santiago Bernabéu, y queda la duda de Nico Williams, que no fue convocado esta última semana y que lleva también algunas semanas con molestias, aunque jugó con España casi todo el partido amistoso ante Brasil de la semana pasada. Se da por seguro que estará en la final, pero otra cosa es que pueda aguantar durante los 90 minutos o durante una posible prórroga.