La trama tenía línea directa con funcionarios de Armengol: «Que pregunten al otro subnormal que estaba ahí»

El cerebro de la presunta trama de corrupción por la compra de material sanitario en la pandemia de la Covid, Juan Carlos Cueto, pidió a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos, arreglar con un alto cargo del Govern de Armengol la reclamación de Baleares, tres años después de su adquisición, de una indemnización de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas fake por el que la actual presidenta del Congreso pagó 3,7 millones en mayo de 2020.

Fue en el transcurso de un encuentro el 18 de octubre de 2023 entre Cueto y el principal accionista de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, en el que, según el informe de la Guardia Civil, el primero le avanzó que le diría a Koldo «que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, qué es lo que ha pasado».

Por lo tanto, según sostiene la investigación policial, Cueto le habría pedido a Koldo que contactara con la persona que estaba en la Administración balear en el Gobierno de Armengol y que le explicase qué estaba sucediendo. Koldo era el que estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas.

La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta unidad de la Guardia Civil permitieron concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.

El 23 de octubre de 2023, Cueto recibió una llamada de Koldo en la que éste le explicó las gestiones que había realizado en cuanto a la reclamación de la Administración balear a la empresa Soluciones de Gestión.

En el transcurso de esta conversación, Koldo afirmó que, a través de un tercero, habría intentado contactar con el anterior responsable de la Administración Pública sobre este asunto. Por otro lado, hizo alusión a que a través de un amigo suyo había conseguido hablar con la persona que actualmente ocupa ese cargo.

Según esta llamada, ese tercero habría informado a Koldo de que este expediente lo inició el anterior gobierno del PSOE y que ahí estaba el problema, si bien esta persona en un principio no conocía este asunto. Adicionalmente, en esta llamada Koldo solicitó a Cueto que tuviese paciencia, que seguiría haciendo gestiones para solucionar este asunto.

Tras el encuentro con Koldo, ese mismo día, Cueto recibía una llamada de Íñigo Rotaeche, a quien le informaba de que Koldo le había dicho que iba a intentar «tocar también a los otros», pudiendo referirse al actual gobierno de Baleares, con los que Koldo tendría relación. En este contexto, Cueto le comentó a Rotaeche:

«Joder Íñigo… ¿qué quieres que te diga?… si es que esto no es fácil… es un tema jodido… pero… a lo mejor también se puede trabajar para que se les olvide el tema ejecutivo… ¿me explico? He estado hoy con tu vecino, que me ha dicho que va a intentar tocar también a los otros… que también tiene muy buena relación… y le digo bueno… pues ya te diré, si hacemos algo o no».

Así las cosas, el día 7 de noviembre de 2023, Koldo y Cueto mantuvieron una reunión en la marisquería La Chalana entre las 14.20 y las 14.34 horas. Posteriormente, a las 16.41 horas se pusieron en contacto telefónicamente.

Durante el transcurso de esta llamada, Koldo informó a Cueto de que un tercero «de las Islas» se pondría en contacto con él para darle cita, haciendo alusión a que no tendrían inconveniente en sustituirlas –en referencia a las mascarillas– o en llegar a un acuerdo.

Al final de esa conversación, Cueto preguntó qué dijo el tercero que contactó con el responsable de la Administración balear: «¿Le comentó algo o no? ¿O le dijo que era un marrón, o le dijo algo… o pasó del tema?”, resultando de interés la contestación de Koldo, ya que según esa persona era un «marrón» para todos.