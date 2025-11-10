Torito, el menorquín que lucha por ser finalista de ‘MasterChef Celebrity’

Este lunes se vive la intensa semifinal de MasterChef Celebrity en La 1 y entre los aspirantes a coronarse hay representación de Baleares. Quique Jiménez, Torito, ha sido el torbellino emocional y creativo de esta edición y ha logrado superar todas las pruebas hasta colarse en esta semifinal en la que se medirá con Miguel Torres, Juanjo Bona, Mariló Montero y José Manuel Parada. Atrás quedó el actor mallorquín Alejo Sauras.

Torito ha conquistado con su salero, pero en la lucha por la corona tiene claro que la comedia no basta. Va a por todas y está dispuesto a demostrar que el talento entre fogones es más sabroso incluso que su humor picante y atrevido. Aunque no todo han sido risas a lo largo de su participación. Vivió con José Manuel Parada su enfrentamiento más tenso durante la prueba de exteriores en El Bulli. El conflicto estalló tras un comentario sobre el físico del menorquín, que acabó confesando entre lágrimas que padece una enfermedad crónica y que empezó a engordar tras un cambio en la medicación. Las paces llegaron en forma de cálido abrazo.

Ahora, tras semanas de evolución constante, llega el momento de la verdad para Torito. Frente a él, tres desafíos de alto nivel que pondrán a prueba su técnica, su templanza y su capacidad de concentración.

El primer reto le llevará hasta Francia de la mano del chef José Manuel Miguel, galardonado con una estrella Michelin. Deberán reproducir un plato de autor inspirado en la cocina gala, maridado con champagne de la histórica bodega Lenoble. Será una noche cargada de tensión, pero también de grandes emociones, ya que los semifinalistas contarán con la presencia y apoyo de sus seres queridos. También recibirán la visita de Victoria Federica de Marichalar y Bertín Osborne, que serán testigos de una gala donde la exigencia roza el límite.

En la prueba de exteriores, los aspirantes viajarán hasta Arriondas (Asturias) para cocinar en uno de los templos de la gastronomía española: Casa Marcial, del chef Nacho Manzano, reconocido con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad. El reto será cocinar para veintiocho invitados de la familia Manzano un menú que combine tradición, innovación y respeto por el producto.

La chef Mar Ibáñez, también con una estrella Michelin, presentará el reto definitivo. Deberán reproducir un postre con coliflor.