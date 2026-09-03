Todos los colegios públicos de Baleares de Primaria tendrán servicio de comedor este curso por primera vez

Todos los colegios públicos de Baleares de Primaria tendrán este curso por primera vez servicio de comedor, culminando así la Conselleria de Educación, que lidera Antoni Vera, una legislatura en la que se han puesto en funcionamiento nada menos que 35 en centros que no tenían hasta ahora e incluso, en algunos casos, con alumnado especialmente vulnerable.

Vera ha dado a conocer en una rueda de prensa la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras como la ampliación del IES Sant Marçal, el IES Ses Estacions, el CIFP de Ciutadella, el IES Marc Ferrer de Formentera o el gimnasio en el CEIP Can Misses de Ibiza.

Igualmente, ha ofrecido datos sobre la cobertura de las plazas de docentes que aún quedaban vacantes, para lo que se abrió un proceso urgente para cubrir 85 plazas y este viernes se abrirá uno nuevo para las bajas que se hayan podido producir en los primeros días de septiembre. De este modo, la «mayoría» de las plazas habrían quedado cubiertas, a excepción de «algunas» en Ibiza y Menorca.

En las mesas también se tratarán otros puntos como el acuerdo específico para las plazas de difícil y muy difícil cobertura en Menorca, Ibiza y Formentera, la resolución para las prácticas de los nuevos funcionarios que obtuvieron plaza, los complementos de peligrosidad o sobre las plazas de auxiliar técnico educativo que no se han cubierto en los procesos ordinarios.

También se hará un repaso del acuerdo marco firmado la pasada legislatura, del que Vera ha reconocido que «aún quedan puntos por cumplir», si bien se habría implantado en «más del 90%».

Ante esto, se pretende establecer un calendario de negociaciones para el acuerdo 2027-2031 hasta final de año, con las nuevas medidas que se tienen que consensuar y para el que ha pedido la «implicación de toda la mesa educativa».

En cuanto a la ayuda por desplazamiento, Vera ha resaltado que Baleares es una comunidad plurinsular y la movilidad entre islas «cuesta más», por lo que ha considerado que tiene que haber medidas compensatorias para los docentes cuando cambian de isla de residencia.

Sobre el otro complemento sugerido, se busca que sea una ayuda al trabajo de apoyo que hacen docentes más expertos a los nuevos compañeros que han aprobado la oposición.

Igualmente, ha avanzado que se trabajará en un calendario para la recuperación de las pagas extras, de manera que se abonen de manera «íntegra», algo que ha apuntado que es «de justicia». También se hablará de los problemas de vivienda que afrontan los docentes en Menorca, Ibiza y Formentera.