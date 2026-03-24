Educación confirma en el Parlament la noticia adelantada por OKDIARIO: no hay menús halal en los colegios de Baleares

El conseller balear de Educación, Antoni Vera, ha admitido este martes en público la noticia adelantada por OKBALEARES el pasado 5 de marzo: «No nos consta que en los colegios de Baleares se sirva ningún menú halal». Eso sí, ha recordado que hay una ley estatal que obliga a ello si se solicita.

En la información publicada hace 20 días por OKBALEARES se escenificaban dos escenarios: los musulmanes que quieren comer menú halal o no dejan a sus hijos en el comedor escolar o se lo dan al niño y se lo come en el colegio.

Sin embargo, el conseller Vera ha aportado hoy un tercer escenario, uno nuevo: «En estos momentos, en los centros educativos de las Islas Baleares, no tenemos constancia de ningún menú halal. Otra cosa es que haya alumnado que esté exento de consumir algún tipo determinado de carne. Y así es según la información de que disponemos».

Vera ha recordado —lo ha hecho como respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox— que los colegios públicos de Baleares cumplen estrictamente la normativa estatal vigente en materia de alimentación escolar, que establece la obligación de garantizar menús adaptados por menús religiosos, como es el menú halal.

El Real Decreto dispone que los centros deben ofrecer alternativas cuando sea posible, y si no, deben disponer los medios necesarios para que los alumnos puedan consumir de manera segura los alimentos aportados por las familias. «No es la Conselleria de Educación quien decide. No podemos actuar fuera del marco legal establecido», ha añadido el conseller de Educación.

Ante la negativa rotunda de Vera a que se estén dando menús halal en los comedores de los colegios públicos de Baleares, Vox ha contestado que realizará una investigación por su cuenta para aclarar si son ciertas o no las aseveraciones del titular de Educación.

Precisamente, el partido político Vox ha hecho en los últimos meses dos peticiones de información a este respecto a la Conselleria de Educación del Govern que preside en Baleares Marga Prohens. En ninguno de los dos intentos realizados por escrito ha recibido una respuesta concreta. Hoy sí la ha tenido de forma verbal.