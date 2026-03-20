El Teatro Principal de Palma estrena el 26 de marzo su nueva producción ‘L’enemic’, dirigida por José Martret

El Teatro Principal de Palma acogerá el jueves 26 de marzo, a las 20.00 horas, el estreno de su nueva producción L’enemic, que también podrá verse los días 27 (20.00 horas) y 28 de marzo (18:00 horas).

La obra, dirigida por José Martret, es una adaptación del clásico Un enemigo del pueblo, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. El montaje cuenta con las interpretaciones de Toni Gomila, Lluqui Herrero, Rebeca del Fresno, Caterina Alorda, Miquel Gelabert, Xavi Frau, Pedro Mas, Àlvar Triay, Joan Llobera y Enka Alonso.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha presentado este viernes esta producción y ha destacado su importancia dentro de la apuesta por la cultura y las artes escénicas. «Con L’enemic, el Teatro Principal consolida su compromiso con producciones de calidad y con textos que interpelan directamente a la sociedad actual», ha asegurado, para a continuación añadir que «el Consell de Mallorca sigue trabajando para acercar el teatro a la ciudadanía y apoyar el talento artístico de nuestra isla».

Completan el equipo artístico Jaume Manresa (diseño de sonido y música), Pedro Yagüe (iluminación), Alessio Meloni (escenografía), Ana López Cobo y Sara Sánchez (vestuario), Agnès Llobet (ayudante de dirección) y Juanma Palacios (regidor).

L’enemic cuenta la historia del doctor Thomas Stockmann (Tomàs Estelrich en la versión de Martret), director médico de un balneario en una pequeña ciudad. Este centro vertebra toda la actividad económica de la población y sus habitantes dependen de él para mantener su estatus y bienestar.

Cuando el doctor descubre que las aguas están contaminadas, decide hacerlo público por responsabilidad. Esta decisión desencadena un conflicto con el poder político, los intereses económicos y la propia sociedad, que ve amenazada su principal fuente de riqueza.

En palabras del director, José Martret, «esta obra nos invita a un viaje al embrión de la descomposición, al punto de partida donde se inició el no retorno, y nos invita a un viaje al centro de la mentira que nos vendieron, tanto quienes la defendieron como quienes la compraron».

Y añade: «Para mí, acierta de lleno, y da igual que en la obra original los personajes hablen de un balneario, cuando en las Islas Baleares nunca hemos tenido cultura de estos espacios; el espectador de aquí, sentado en el patio de butacas, se sentirá interpelado al instante, porque el teatro es metáfora y no necesita ser explícito».