Tambores de guerra, ¿a dónde vas Europa?

Tras el claro distanciamiento de Estados Unidos de Europa, después de las reiteradas advertencias hechas por su presidente para que Europa aumentase los gastos en defensa, seguimos, sorprendidos, reuniones y declaraciones inverosímiles de algunos líderes europeos.

Lo primero que nos podemos preguntar es de qué Europa hablamos. ¿De la Europa que durante décadas ha vivido en paz y progreso gracias a la presencia norteamericana y a la disuasión nuclear? Pero a pesar de ello, la inquina hacia EEUU ha sido permanente en todos los partidos de izquierda, especialmente en Francia y España. La OTAN ha sido el escudo protector en estas décadas progreso, pero este escudo perderá solidez si no conseguimos una profunda transformación y compromiso europeo.

Hay diferentes formas de buscar una digna y sabia posición. Como recomienda el ex presidente José María Aznar, Europa no ganará nada con una política sin o contra los EEUU. El Cuerpo de Ejército Europeo al que la España de Felipe González se unió en 1994, con líderes como Mitterrand o Kohl, fue un primer gran paso, pero no se amplió por falta de voluntad política.

Europa a corto plazo no está en condiciones de asumir sola la defensa de Ucrania y enfrentarse a Rusia. No tiene la organización, estructura, ni las capacidades militares suficientes. Podemos vaticinar que correríamos el riesgo de una confrontación nuclear, en el caso de que ayudáramos a los ucranianos desplegando fuerzas europeas apoyadas con armas y medios de largo alcance que pudieran derrotar a los rusos.

Ahora les pregunto: ¿Cuántos europeos estarían dispuestos a aumentar el gasto de defensa y dar la vida por Ucrania? ¿Es Europa una organización sólida o un espejismo para su defensa? ¿Se pondrán los 27 países de acuerdo por unanimidad para la toma de decisiones? ¿Quién ejercerá el mando político y estratégico, Von der Leyen, Macron, Stamer, los tres o los 27? ¿Quién ejercerá el mando supremo de las hipotéticas fuerzas europeas? Miren, por no saber, no hemos sido capaces de hacer un carro de combate europeo, ni un sistema de mando y control fiable. Fuera de la OTAN y de los EEUU hay un vacío estremecedor.

El gasto en defensa de 800.000 millones de euros propuesto por la Sra. Von der Leyen parece una boutade. Antes de aumentar de forma propagandística este gasto, hemos de identificar nuestras amenazas, objetivos a corto y medio plazo, nuestra estructura, nuestro sistema de mando y control, nuestra logística, nuestra industria de armamento para poder garantizar los planes de contingencia. Señora Von der Leyen, enfrentarse a Rusia fuera de la OTAN es ahora mismo un brindis al sol y una provocación. En el mejor de los casos, aprovechando la experiencia de la alianza atlántica, necesitaríamos más de una década para desarrollar una defensa creíble.

Francia y el Reino Unido dicen que pondrían su limitada capacidad nuclear si fuera necesario. ¿Cuál de los dos países tomaría la decisión de usar esta capacidad? Esta declaración nos indica que volvemos a la antigua Europa comandada por Alemania y Francia, ahora sería por el Reino Unido y Francia porque sólo ellos tienen la capacidad nuclear. Por cierto, de las recientes fotos de los líderes europeos, ¿son ustedes capaces de identificar alguno avezado para liderar Europa o incluso su propio país? Sí, vemos a algunos, pero distantes de poder liderar una Europa unida. ¿Dónde están los líderes como De Gaulle, Konrad Adenauer o Churchill?

¿De qué Europa hablamos cuando tiene entre los 27 jefes de Estado a un anárquico autócrata, líder de la mentira, de la corrupción y traición a su propio país, que está desmontando el Estado y sometido por un delincuente fugado a Bélgica? ¿Cómo es posible que figure tal personaje en una reunión de 27 líderes que se supone defienden las democracias?

Con relación al papel de España, no creo que nos equivoquemos si decimos que ha sido lamentable, ridículo. Fotos y abrazos de Sánchez con Zelensky, del que menos ha gastado en defensa y ahora la portavoz de su partido dice que invertir en defensa es invertir en democracia. A quién quieren engañar. Nuestro ministro de Exteriores, saludando al hombre fuerte de Siria cuando en tres días han asesinado a más de mil cristianos los islamistas radicales. Un Gobierno incapaz de declarar una emergencia nacional porque no es su problema.

Señor Sánchez, si usted fuera un buen político le diría que no llegue a ningún acuerdo con la OTAN o con la Europa de Von der Leyen, si no garantizan la defensa de España con Ceuta y Melilla y Canarias. Empiece por esto, sería lo único que podría salvarle la cara.

El problema lo tenemos los europeos en Ucrania y los españoles con Pedro Sánchez dispuesto a desmembrar España. Seamos prudentes e inteligentes, debemos aceptar la realidad, es necesario detener esta guerra y sólo el presidente de Estados Unidos ahora es capaz de detenerla.

El valor de los ucranianos ha sido sobresaliente, como el de nuestros héroes de Filipinas, Cuba o de la lucha antiterrorista. Descansen en paz y que su sacrificio sirva de ejemplo y reflexión. Empecemos por la defensa de nuestra patria.