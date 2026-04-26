Sólo una de cada cuatro pateras que llega a Formentera es interceptada en el mar por falta de vigilancia, tal y como, puso de relieve el presidente del Consell, Óscar Portas, en la última reunión de la Junta Local de Seguridad, destacando por ello la necesidad de «trabajar con previsión, coordinación y responsabilidad» ante una temporada en la que la isla vuelve a necesitar una presencia reforzada de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En relación con la gestión de las llegadas de inmigrantes, durante la Junta se ha puesto de manifiesto que, de las 40 pateras localizadas en Formentera, sólo 12 han sido interceptadas en el mar, mientras que el resto han llegado a tierra. Según el presidente, estos datos evidencian «la necesidad urgente de disponer de más herramientas de vigilancia y detección».

En este sentido, Portas ha agradecido el compromiso del delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez, para que el sistema SIVE esté en funcionamiento a finales de mayo. «Es una herramienta imprescindible para mejorar la vigilancia del litoral y para dar una respuesta más eficaz a las llegadas de embarcaciones», ha señalado el presidente.

Asimismo, el presidente insular ha instado a Salvamento Marítimo a pedir con la máxima urgencia posible un punto de amarre en el puerto de la Savina para poder contar con una embarcación en Formentera durante este verano y evitar que este servicio se quede sin base fija en la isla, tal y como ocurrió el pasado verano.

Portas ha subrayado que esta gestión debe llevarse a cabo con la máxima previsión, para que la isla pueda disponer de los medios necesarios desde el inicio de la temporada y no cuando ésta ya esté avanzada.

Durante la reunión también se ha solicitado incrementar el número de citas disponibles para la gestión del DNI y pasaporte a través del servicio VIDOC, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y reducir las dificultades actuales para acceder a este servicio.

En cuanto al Estany des Peix, el Consell de Formentera ha pedido la colaboración de la Guardia Civil para llevar a cabo una actuación conjunta antes del inicio fuerte de la temporada turística. El presidente ha recordado que se trata «de un espacio muy sensible, que requiere orden, coordinación y presencia institucional».

«No queremos llegar tarde. Queremos actuar antes de que comience la temporada fuerte, con sensatez, con coordinación y con la implicación de todas las administraciones competentes», ha remarcado.

El Consell de Formentera valoró positivamente la celebración de la Junta Local de Seguridad y reiteró su voluntad de continuar trabajando conjuntamente con la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo y demás administraciones implicadas para garantizar una temporada segura, ordenada y con los recursos necesarios para la isla.