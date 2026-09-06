«Sois totalmente previsibles»: Pablo Antuña relata su detención y carga contra Asuntos Internos

«Sois totalmente previsibles». Esa fue, según recuerda Pablo Antuña, la frase que pronunció cuando los agentes de la UCO acudieron a detenerle. El ex guardia civil asegura que esperaba que finalmente se produjera el arresto y sostiene que su causa forma parte de un conflicto que arrastra desde hace años con la institución.

Antuña también rechaza haber utilizado su condición de agente o los sistemas informáticos de la Guardia Civil para favorecer al establecimiento investigado y critica abiertamente la actuación de Asuntos Internos.

Pregunta.- ¿Cuál es su previsión sobre el desenlace judicial de esta causa?

Respuesta.- Confío plenamente en que la Audiencia Provincial decrete el sobreseimiento libre de las actuaciones. El juez instructor se ha limitado a hacer un copia y pega sistemático de los informes redactados por Asuntos Internos. No existe ningún elemento probatorio ni indicio sólido que sostenga una acusación formal contra mi persona.

Pregunta.- Sorprende que en su discurso defienda su posición, pero se distancie totalmente de la situación de su ex pareja.

Respuesta.- Es una cuestión de hecho: desde el 11 de abril de 2024, el mismo día en que fui puesto en libertad tras la detención de Asuntos Internos, rompí de forma definitiva cualquier vínculo sentimental o personal con ella. Cada uno debe responder de sus actos; yo solo hablo y respondo por mi conducta.

Pregunta.- ¿Aprovechó en algún momento su placa o los sistemas informáticos de la Guardia Civil para proteger el establecimiento o alertar de redadas?

Respuesta.- Nunca, es absolutamente falso e imposible. En la Guardia Civil todos los accesos a las bases de datos quedan grabados informáticamente y fiscalizados. Sabiendo que estaba bajo la lupa constante de mis superiores desde 2012, cualquier consulta irregular habría conllevado un expediente inmediato por revelación de secretos. Además, desde 2019 yo ni siquiera residía en Formentera, sino en Palma, donde trabajaba en el laboratorio de criminalística de la Zona de Baleares.

Pregunta.- La prensa bautizó la causa como la operación de la Madame y el Tricornio. ¿Qué impacto le produce esa denominación?

Respuesta.-Me parece un título novelesco, pura literatura sensacionalista. Si quisiera escribir un libro sobre lo que realmente ocurre dentro de la institución, podría hacerlo, pero tendría que sacar a la luz datos y conductas de ciertos mandos que causarían un daño irreparable a la institución, y prefiero guardármelo.

Pregunta.- ¿Cómo vivió el momento exacto en que los agentes de la UCO irrumpieron para detenerle?

Respuesta.- No me pilló por sorpresa en absoluto; era algo que intuía que terminarían haciendo. Tanto es así que, cuando se presentaron, les dije textualmente: «Sois totalmente previsibles». Mi etapa en el cuerpo había finalizado legalmente el 12 de febrero de 2024 y ya estaba trabajando como director de seguridad en el sector privado. Solo buscaba vivir en paz, pero necesitaban culminar su relato.

Pregunta.- ¿Cómo justifica su firma como apoderado en los ingresos en efectivo por valor de 291.000 euros en la cuenta de la sociedad?

Respuesta.- Entre 2014 y 2019 estuve en situación de excedencia dedicada por completo a los estudios universitarios, por lo que no percibía sueldo. Como mi pareja trabajaba de noche en el negocio, por puro sentido común yo la ayudaba de día haciendo compras de suministros o gestiones rutinarias. Al ingresar la recaudación en efectivo en el banco, si lo hacía a mi nombre particular, Hacienda me lo computaba como rendimiento propio. Para evitar ese perjuicio fiscal por un dinero que no era mío, formalicé la figura de apoderado para ingresar el dinero a nombre de la mercantil, de la cual no era socio ni tenía capacidad de retirar un solo céntimo.

Pregunta.- Si finalmente la justicia le exculpa de todos los cargos, ¿confía en recibir disculpas por parte de la Guardia Civil?

Respuesta.- Jamás en la vida. En la estructura interna de la Guardia Civil prima la impunidad administrativa de los mandos: un superior puede confeccionar un expediente abusivo o plagado de irregularidades contra un subordinado y jamás asume ninguna responsabilidad disciplinaria ni personal cuando la justicia tumba sus actuaciones. Nadie va a pedirme perdón.