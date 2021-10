La organización de la Fira de Inca invitó al Ejercito a participar en los actos como parte de los Servicios de Emergencia. Los militares dispusieron una serie de atracciones para los niños y mostraron carros de combate equipados con ametralladoras. En un momento dado se permitió a unos niños tocar el armamento y esto es lo que ha motivado la airada reacción de los soberanistas contra la presencia del Ejercito en este tipo de actos.

La Feria la organiza el Ayuntamiento de Inca, donde gobierna el PSOE en coalición con Més, una formación que incluso tiene responsabilidades de gobierno en el Consistorio. Para el diputado de Més per Mallorca la presencia del Ejercito con su armamento no fue una experiencia deseable para los niños.

También se ha pronunciado sobre el tema el portavoz parlamentario adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, quien ha defendido la prohibición de la exaltación militar y la promoción de armas en ferias después de las imágenes de niños «jugando con material bélico en una feria en un pueblo de la isla».

Según ha valorado Ferrà este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, «es lamentable que se invite al Ejército a una feria de un pueblo de Mallorca para hacer apología de armamento militar y, además, se anime a los menores a hacer uso de ello».

«El material bélico y real no debería de estar en ferias, no se debería de exponer», ha añadido el portavoz parlamentario adjunto de Més per Mallorca, quien ha condenado la imagen de «un menor jugando con material bélico pesado en una feria de Mallorca».

En esta línea, ha planteado y defendido la necesidad de prohibir la exaltación militar y la promoción de armas en ferias, espacios donde, ha asegurado, «se debería de promocionar todo lo contrario, es decir, espacios educativos libres de armas, la cultura de la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional, temas que, también, se promocionan en las ferias de Mallorca».