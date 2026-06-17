Los socialistas critican la inseguridad y suciedad de una Playa de Palma que abandonaron ocho años a su suerte las dos pasadas legislaturas, donde no ejecutaron proyecto alguno hasta tal punto que provocaron, entre otras cuestiones, la pérdida en 2023 de la bandera azul de la mayor zona turística de Baleares que hasta la fecha no ha podido recuperar.

Pese a los millones recaudados por la ecotasa y la hacienda pública en empresas y negocios de este espacio urbano del litoral palmesano y la millonaria inversión realizada por los empresarios turísticos en sus establecimientos, los socialistas postergaron toda inversión en la zona. De hecho, así sigue ocurriendo con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, que ha hecho oídos sordos a propuestas como la creación y financiación del Comisionado para la Reforma de las Zonas Turísticas Maduras y Obsoletas de España. Un organismo estatal que, además, tendría su sede en Palma.

Ahora en la oposición los socialistas aseguran que lo que está ocurriendo en Playa de Palma «no es un problema aislado: es el resultado de una política de dejadez, improvisación y falta de prioridad. Cuando fallan la seguridad, la protección laboral y los servicios esenciales, falla el Ayuntamiento», afirman sin mencionar nada de lo sucedido las dos pasadas legislaturas.

Y no sólo exigen actuaciones eficaces en materia de seguridad, limpieza y cuidados de playas y litoral, sino que lo quieren ya. Por ello, en esta moción que presentarán al próximo pleno del día 25 de junio, instan al equipo de gobierno a «presentar en el plazo máximo de 30 días un plan integral de actuación para Playa de Palma, que incluya seguridad, limpieza, accesibilidad, socorrismo, mantenimiento y atención al personal que presta servicio en la zona».

A juicio del partido aún dirigido por Iago Negueruela, Palma no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Playa de Palma acumula problemas que afectan directamente a la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios públicos. “La ciudad necesita orden, presencia institucional y soluciones reales, no propaganda ni anuncios improvisados. En los últimos meses se ha hecho evidente la falta de una respuesta suficiente frente a los problemas de seguridad ciudadana en el litoral de Palma. Vecinos, trabajadores y usuarios perciben una presencia insuficiente de la Policía Local de Palma en diferentes puntos de Playa de Palma, especialmente en momentos de mayor afluencia, cuando el refuerzo debe ser permanente, visible y eficaz”.

A esta situación se añade, apunta el PSOE, «el desamparo del personal municipal que presta servicio a la zona», especialmente los trabajadores de la limpieza y otros operarios que desarrollan su tarea en condiciones que exigen mayor protección, más coordinación y más respeto institucional.

“No se puede pedir compromiso a quienes sostienen el servicio público mientras el Ayuntamiento les deja expuestos al deterioro, conflictividad y falta de medios”

Por ello en su moción, los socialistas instan al equipo de gobierno a poner en marcha un refuerzo inmediato, eficaz y sostenido de la presencia de la Policía Local de Palma en Playa de Palma, (ni tan siquiera mencionan la Policía Nacional adscrita a la Delegación socialista del Gobierno) “con un dispositivo estable durante toda la temporada» y «medidas concretas para el personal de limpieza, mantenimiento y otros operarios expuestos a situaciones de riesgo o falta de cobertura suficiente».