La semana de la Copa: seis equipos de Baleares en juego

Ésta es la semana de la Copa del Rey. Seis equipos de Baleares se jugarán su futuro entre martes y jueves, algunos de ellos ante rivales de Primera División, otros con el sueño de enfrentarse a un enemigo de la máxima categoría en la siguiente ronda y los favoritos, por supuesto, conscientes de que no pueden dar ningún petardazo. Abre el fuego el Constància este martes y lo cierra el Atlético Baleares el jueves. Por delante seis partidos de la máxima emoción.

Inca está totalmente engalanada para recibir mañana a todo un Primera División como es el Girona. Los inquers no han comenzado bien la temporada, vienen de perder ante el Alcudia y ocupan la séptima posición de la clasificación, pero sueñan con hacer el partido de su vida y dejar en la cuneta a un Girona situado ahora mismo en descenso, y que empató este pasado fin de semana a tres con el Oviedo en su estadio de Montilivi.

El Poblense, por su parte, es justo lo contrario. Los azulgranas son actualmente segundos en su grupo de Segunda Federación, tras empatar a dos en el campo del líder, el Barcelona B, y aspiran a exprimir la ventaja que les da el Poliesportiu de Sa Pobla para eliminar al Sabadell, lo que les garantizaría enfrentarse a un Primera en la próxima eliminatoria.

También el miércoles, pero una hora más tarde, hará realidad su sueño el Sant Jordi, aunque no de la forma que hubiera querido ya que la Federación le obliga a desplazarse a Son Malferit para enfrentarse a Osasuna. Lógicamente los navarros son los grandes favoritos, pero en fútbol todo puede suceder.

Tampoco podrá utilizar su campo el Sant Just para medirse al Mallorca. Deberá utilizar el de L’Hospitalet, más adecuado a las condiciones técnicas que exige el partido. Los de Arrasate vienen con la lección aprendida de lo que les sucedió la pasada temporada ante el Pontevedra, así que no debería haber problemas.

La jornada de miércoles la cierra el Ibiza en el campo del Quintanar del Rey, colista de su grupo en Segunda Federación con apenas cinco puntos. Tampoco han empezado bien los pitiusos, decimocuartos, pero están una categoría por encima y eso debería inclinar la balanza.

La primera jornada de Copa para los equipos baleares la clausura el Atlético Balears, que el jueves recibirá en su estadio al Sabadell. Los blanquiazules han comenzado bien la temporada, pero su enemigo, una categoría superior, también está en la zona media-alta. Será un partido complicado.

El programa completo