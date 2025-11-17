Dani Castilla, el atleta mallorquín que arrasa en redes y es favorito a ganar los Premios TikTok 2025

El próximo miércoles 3 de diciembre se hará entrega de los Premios TikTok 2025, en los que Mallorca tendrá un especial protagonismo gracias al tenista Rafael Nadal, candidato a Figura Pública del Año, y Dani Castilla, un joven atleta de Calvià que se postula como uno de los favoritos a llevarse el premio en la categoría de Deportes.

La gala, que ya va por su quinta edición, reconoce a las personalidades públicas con mayor impacto en la comunidad de la plataforma de TikTok. Este año son dos los baleares que podrían llevarse el premio por ser la persona más influyente en su ámbito.

Este año todos los usuarios de la plataforma pueden votar hasta en 12 categorías distintas como Gastronomía, Viajes, Comedia, Belleza, Cultura, Moda, Educación o Storyteller.

En cuanto a los posibles baleares premiados, que serían en la categoría de Deportes y Figura Pública del Año, Dani Castilla y Nadal podrían llevarse el gato al agua en lo que sería una edición histórica para las Islas con hasta dos ganadores distintos en el mismo año.

Dani Castilla es un joven atleta del municipio de Calvià, además de una seria promesa del atletismo nacional. A través de TikTok, el mallorquín documenta y enseña todo su progreso físico y deportivo a sus más de dos millones de seguidores, aunque se enfrentará a otros usuarios con muchas posibilidades de ganar.

En cuanto a Nadal, el 14 veces ganador del Roland Garros se postula como uno de los máximos favoritos a llevarse el premio a Figura Pública del Año. El manacorí se retiró el año pasado del tenis, aunque su nombre siempre será de los más relevantes.

El pasado 25 de mayo, Nadal recibió un emotivo homenaje en la Philippe Chatrier, la pista que le ha visto ganar en multitud de ocasiones. La ceremonia, que contó con un amplio seguimiento a nivel internacional, fue el adiós definitivo del mallorquín al mundo del tenis.

¿Cómo votar?

Las votaciones estarán abiertas hasta el 24 de noviembre. Todo aquel que quiera participar puede hacerlo a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, accesible desde el buscador de la aplicación introduciendo el hashtag #PremiosTikTok.

La gala estará presentada por creadores muy influyentes y conocidos como Rivers, Carmen Lomana, Iker Ruiz, Juan Avellaneda, Iban García, Pablo Meixe o Hugaceo Crujiente.

Como no puede ser de otra forma , la comunidad podrá seguir los mejores momentos a través del hashtag #PremiosTikTok, que ofrecerá una visión cercana de la ceremonia.