Es de las mujeres que más fascinaron a la prensa mundial en aquellos años 90 que olían a Valentino y sabían a rubio con sal. La pareja que formaban los entonces príncipes de Preslav, como hijos segundos del Zar de Los Búlgaros, dejó atónitos a medio mundo el día que anunciaron su compromiso y tras su boda en el capilla del Palacio Real de La Almudaina.

A Rosario Nadal la veía pasear por Barcelona acompañada de su maravillosa madre Isabel, que es pura clase, discreción y un mirada suave que calma. Los Nadal de Puigdorfila pertenecen a esa clase de familia seguramente muy adinerada, eso en Mallorca nunca se pregunta y por tanto nunca se sabe, además es de muy mal tono especular con los candáis de otros. En esos viajes a Barcelona iba a probarse su vestido de novia, clásico y sorprendente, coronado por una diadema de brillantes de la reina Juana, abuela del novio, que poseía una de las colecciones de joyas más importantes de Europa, gracias a la gran afición del padre, o del abuelo, de Boris, el que la convirtió en reina. Era hija del Rey de Italia y había nacido en el Quirinale, y sin embargo la vida que parecía fácil y de princesa, pese a que llegó a Zarina de los Búlgaros, nunca le fue fácil. Los monarcas en el exilio no tienen fácil ni el desayunar.

Volvamos a una de las princesas mallorquinas que más han dado que hablar. Rosario epató, seguramente porque se lo propuso. No me parece una mujer miedosa ni atolondrada, antes al contrario, pero al verla de cerca siento cierto desasosiego que ninguna otra persona es capaz de generar en mí. Es su misterio, el hecho de nos saber si la quieres cerca o no, constatar cada vez que cruzas una sola palabra con ella que puede que la molestes, su rostro cambia, como el de una adolescente acostumbrada a mandar entre su grupo de amigas. Le confesé a uno de sus mejores amigos, Carlos Mota, que me daba miedo y me dijo que naturalmente debía ser así.

Del miedo que provoca en los que la respetamos ha creado un personaje frío, tenso, que no sonríe salvo que se lo diga el mejor de los fotógrafos del mundo y siempre por una buena causa que siga aumentando esa fama de mujer fría y calculadora que ha aprendido a ponerse en primer lugar tras sufrir un cambio que va del cuento de hadas a la profesional del gran mundo, en una gestora de arte de gran prestigio, en madre de tres príncipes adultos que viven su vida sin molestar a nadie ni hacer tonterías que la puedan molestar.

Adoré la boda de Mafalda. Tenía a algunos invitados en casa y no me enteré de nada. No pregunté, me gustaba más lo que sucedía en mis salones dorados de entonces. Comprobé que a pesar de ser hierática, tiene buenos amigos que la protegen, a Mafalda, y lo que es mejor, cuando habían pasado unos días todos llamaron para contar al detalle cómo había sido esa celebración en la casa de Porreres. Platos creados para la ocasión en barro cocido, cocinera mallorquina, nada de princesismos ni mercerismos, el hermano pinchando y los novios felices. Una boda mallorquina muy distinta a la de la niña Rosario que la catapultó al mundo rosa, ése en el que no se siente en absoluto cómoda.

Entiendo la razón, que tu vida más íntima, incluso la que no conoces que exista en tu interior, se vea sacudida por la opinión de otros, que nada saben, que nada sienten, es durísimo. Rosario ha sobrevivido, prueba de ello es que me causa la misma inseguridad y es nada porque nunca esperé nada de ella, ni bueno, ni malo. La admiro, de eso no hay duda.

Pocos días después de la boda de su hija, me las encontré en un festival de música y hablamos de mis tonterías habituales. A las pocas horas la vi abriendo el cortejo Coburgo del brazo de su hijo. Estaba sublime con un modelazo que llenaba de luz los salones del Palacio Real de Oslo, donde se celebraba la mayoría de edad de la princesa destinada a ser reina. Detrás de Rosario desfilaban sus hijas y tras ellas, el príncipe Kyril de Bulgaria, dando el brazo a su nueva esposa. ¿Hay imagen que demuestre mejor el acercamiento elegante y real a las nuevas familias?

Supongo que después regresaría a Mallorca para seguir viviendo como le da la realísima gana sin molestar a nadie. Bueno sí, a algunos representantes de artistas de renombre mallorquines que se quejan de que desde su posición privilegiada en el comercio del arte no haya incluido a algún artista mallorquín. Si lo hubiera hecho la habrían puesto a parir los no beneficiados.

Eso, en mi opinión, es saber cómo funciona su tierra y entender que la mujer, sea elegante o no, empezó su carrera en Christie’s, con anterioridad había trabajado con Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación/Colección Jumex y uno de los mayores coleccionistas de América Latina con más de 2.600 obras de arte, a través de la compañía consultora de arte RSC (acrónimo de Rosario Sajonia-Coburgo, su nombre de casada), que fundó en 2001 y donde asesora a coleccionistas internacionales de arte, también es patrona de oro de la Tate Modern de Londres. Y, sin embargo, trajo hasta la casa de sus antepasados la fundación que ha creado o de la que es partícipe. Nunca conseguí averiguarlo.

La Fundación ALTTRA es una organización sin ánimo de lucro cuya principal misión es aportar a las Islas Baleares arte contemporáneo y situarlo en el centro de la vida de sus habitantes y visitantes. Para ello, propone, tanto a artistas locales como internacionales, retos inusuales, contextos únicos y condiciones irrepetibles para la producción y exposición de obras de nueva creación, así como para la adaptación de obras existentes que aparezcan desde y a través de lugares, espacios y situaciones propias del archipiélago. Un empezar de nuevo sin casarse con nadie. Grande.