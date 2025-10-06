Arranca el juicio al yihadista de Algeciras: la Fiscalía pide 50 años de cárcel por asesinato terrorista

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Yassine Kanjaa, el yihadista marroquí que en 2023 irrumpió con un machete y al grito de Alá en dos iglesias de Algeciras (Cádiz) y asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez.

La Fiscalía pide para el acusado, ingresado en un centro psiquiátrico de forma preventiva, 50 años de cárcel por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y lesiones, todos ellos de carácter terrorista. La acusación popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) reclama 58 años de prisión.

Kanjaa residía en Algeciras desde, al menos, el 16 de junio de 2022. Entró en España de forma ilegal y tenía una orden de expulsión pendiente de ejecución. Vivía en un piso patera con otros dos inmigrantes que también se encontraban en situación irregular. No tenía antecedentes.

El acusado ha sido diagnosticado con un cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica, si bien se considera que la afectación de sus facultades intelectivas y volitivas, aún siendo severa, no era completa, por lo que la Fiscalía aprecia la eximente de anomalía o alteración psíquica como incompleta.

El ataque

Según el escrito de acusación, sobre las 18:30 horas del 25 de enero de 2023, Kanjaa entró en la iglesia de San Isidro de Algeciras y, mientras señalaba la imagen de una Virgen, le dijo a una persona: «¿Por qué crees en una escayola?». Después cogió una biblia y la golpeó contra un banco.

El acusado salió de la iglesia 15 minutos después, nombrando a Alá y gritando: «¡El mundo se va a acabar!». Tras ello se dirigió a su casa, apagó su teléfono móvil, cogió un machete que guardaba bajo su cama y volvió a salir a la calle.

Sobre las 19:00 horas, en la calle Cristóbal Colón, se cruzó con un sacerdote y le dio un golpe por la espalda a la altura de la ceja, rompiéndole las gafas. También lo golpeó en el hombro y en el pecho mientras le gritaba «¡Tú trabajas para la magia!» y le enseñaba el machete que escondía bajo sus ropas. La víctima huyó del lugar.

Pasados 15 minutos, Kanjaa volvió a la iglesia de San Isidro y entró blandiendo el machete mientras se celebraba misa frente a unas 10 personas. El acusado se dirigió al altar y el sacerdote Antonio Rodríguez intentó escapar por el pasillo central de la parroquia. Kanjaa lo persiguió, lo golpeó y el religioso cayó al suelo. Acto seguido le dio un machetazo en la nuca, hiriéndolo de gravedad.

Luego salió de la parroquia y se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, a unos 200 metros de la anterior. A las 19:28 horas entró en el patio del templo, donde se encontraba el sacristán Diego Valencia. Kanjaa se dirigió hacia él y comenzó a golpearlo con el machete. El sacristán intentó protegerse con una silla y logró salir del patio mientras el acusado lo perseguía y lo golpeaba repetidamente con el machete. El religioso cayó al suelo en mitad de la plaza Alta. Kanjaa fue hacia él y le propinó dos machetazos más, uno en el cuello y otro en la cabeza, ocasionándole la muerte.

Posteriormente se dirigió al Mirador del Muro, dejó el machete en el suelo y se arrodilló, momento en que fue detenido por la Policía Local.

En octubre de 2023, el salesiano Antonio Rodríguez, el sacerdote víctima del ataque en la iglesia de San Isidro, falleció víctima de una larga enfermedad.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización de 150.000 euros para la viuda del sacristán y de 50.000 euros para cada uno de sus hijos. También pide 17.000 euros para los herederos del sacerdote herido de gravedad (falleció casi un año después) y 3.700 euros para otro sacerdote que sufrió lesiones leves.