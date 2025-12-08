El récord increíble del que presume el Illes Balears en Europa

Con su victoria ante el Hit Kiyv el Illes Balears Palma Futsal alcanza los 29 partidos consecutivos sin perder en Champions desde su debut europeo. Un registro inédito, extraordinario, que traza una línea clara entre estar en Europa y competirla de verdad. El Illes Balears Palma Futsal no solo juega la Champions: la honra, la defiende y la empuja hacia sus límites. Hoy vuelve a estar entre los ocho mejores equipos del continente. Mañana, quién sabe.

Lo que sí sabe este club es que el sueño continúa. Y que lo hace fiel a su manera: con trabajo, con resistencia y acompañado de una afición que empuja en cada paso del camino.

Hay clubes que avanzan temporada tras temporada, y hay clubes que progresan a base de convicción. El Illes Balears Palma Futsal pertenece, inevitablemente, a los segundos. El conjunto de Antonio Vadillo ya está entre los ocho mejores de Europa, accediendo a los primeros cuartos de final del nuevo formato de la UEFA Futsal Champions League tras cuatro campañas consecutivas compitiendo con los grandes del continente: un logro que deja de parecer rutina cuando se observa con calma el camino recorrido. Un club humilde que, sin grandes presupuestos ni plantillas deslumbrantes, se ha asentado en la élite del continente a fuerza de trabajo, carácter y resiliencia. Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Este año, especialmente, no lo ha sido en absoluto.

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce a su adversario en los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League: el Riga Futsal Club. El cuadro letón certificó su clasificación este viernes tras imponerse con claridad al Prishtina 01 de Kosovo en la eliminatoria de octavos. El duelo había quedado completamente abierto tras el empate 3-3 de la ida en Kosovo, pero Riga resolvió con autoridad en su pista, logrando una contundente victoria por 8-1 que le otorgó el billete a la siguiente ronda.

La ida se disputará en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix durante la última semana de febrero, mientras que la vuelta llevará al equipo balear hasta el Comandas Sporta Spelu Halle, en Riga, la primera semana de marzo. Una eliminatoria decisiva en la que el Illes Balears Palma Futsal tratará de clasificarse, por cuarto año consecutivo, para la Final Four de la máxima competición continental.