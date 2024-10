Reclaman 21 años de prisión a un hombre por disparar a otro en Ibiza al confundirlo con otra persona

Tiroteo en Ibiza. Este lunes ha arrancado el juicio a un hombre que en noviembre del año 2022 pegó dos tiros a otro en la salida de un supermercado de la isla pitiusa tras confundirlo con otro varón por una acción del pasado.

La víctima de los disparos, que impactaron en su vehículo, ha afirmado que se produjo una discusión entre ambos en el interior de un supermercado de la isla. El hombre ha explicado que se acercó al procesado «de buenas maneras» al confundirle con el supuesto autor de unos abusos a una conocida. «En vez de decirme que me estaba confundiendo, me amenazó y me retó a salir fuera a pelar», ha asegurado.

El padre de la víctima, que también ocupaba el vehículo que recibió los disparos, ha explicado que presenció la discusión y que tras subirse a su coche y salir del aparcamiento, a los pocos metros el procesado les estaba esperando a bordo de otro coche en una boca calle y apuntándoles con una pistola, momento en que efectuó dos disparos.

El supuesto autor de los disparos está acusado de tentativa de homicidio y se enfrenta a 21 años de prisión. En su caso, declarará en último lugar tras incorporarse al procedimiento un nuevo testigo, un amigo común de las partes, que ese día había acudido con la víctima al establecimiento, y ha afirmado que trató de mediar en la discusión y que más tarde, el procesado le aseguró que «no tenía nada que ver».

Este nuevo testigo también ha asegurado que el entorno del procesado le ha ofrecido dinero para que cambie su declaración.

Por su parte, un sargento de la Guardia Civil que participó en la investigación ha explicado que en las inmediaciones de la vivienda en Ibiza del acusado, fue detenido más tarde en Madrid, munición de la misma marca que la empleada en el tiroteo, así como sustancias estupefacientes. Otro agente ha afirmado que las víctimas llegaron al cuartel «muertos de miedo».

Otro guardia civil ha añadido que en los vídeos de las cámaras de seguridad que se revisaron se ve «claramente» que la persona que primero discutió con la víctima, la que primero abandonó en coche el establecimiento y la que espera al otro coche antes de los disparos son la misma.

Discusión en un supermercado

Los hechos, según narra el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron en diciembre de 2022 en la isla de Ibiza cuando el procesado se encontraba en el interior de un local y comenzó una discusión con otra persona, hasta que abandonó el lugar con su vehículo.

Posteriormente, el acusado esperó con su coche aparcado a que pasara la víctima, que iba en un coche con su padre. En este momento, siguiendo el relato de la Fiscalía, el varón realizó dos disparos con arma de fuego que impactaron en el vehículo, sin alcanzar a los ocupantes.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y de un delito de tenencia ilícita de armas y pide para el acusado 21 años y seis meses de cárcel, así como la prohibición de acercarse a las víctimas durante ocho años.