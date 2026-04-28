El ‘ranking’ de las comunidades de España que menos dinero gastan en ropa al año: el puesto de Baleares es inaudito

El último informe El Comercio Textil en Cifras publicado por Acotex, correspondiente a 2025, ofrece datos sorprendentes, como que los ciudadanos de Baleares son los que menos gastan en ropa, con 229 euros al año.

Según el estudio, el comercio textil en España mantiene planas sus ventas tras facturar 11.107 millones de euros en 2025, un 0,61% más respecto al ejercicio anterior, y sigue sin recuperar las cifras de ventas de antes de la pandemia de covid.

Respecto al gasto de los españoles, Madrid concentra el mayor gasto con un 17,6%, seguido por Cataluña (16,2%) y Andalucía (15%), que juntas concentran cerca del 49% de la facturación total del sector, mientras que en el lado contrario se sitúan Cantabria (1,4%), La Rioja (0,6%) y Ceuta y Melilla (0,3%).

De esta forma, los vascos son los que más gastan en ropa con una media de 425 euros por habitante, seguidos de los madrileños (386 euros), mientras que los de Baleares son los que menos invierten en el textil (229 euros), seguidos de los canarios (242 euros).

«Ha sido un año tremendamente complicado, donde el crecimiento no parece que llegue; la facturación sólo ha crecido un 0,61%, hemos facturado 11.107 millones de euros; es un dato insuficiente para llamarlo recuperación y, si lo comparamos, es un 38% de caída frente a 2019. Facturar la mitad de lo que facturábamos hace unos años es preocupante», ha explicado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.

Una situación que está impactando en el comercio textil, donde se han cerrado 242 establecimientos netos el pasado año, y acumula ya 18.000 comercios cerrados desde 2019. En la actualidad, existen un total de 43.452 tiendas en España, lo que supone un incremento del 0,55%, que generan unos 168.214 trabajadores, recoge la agencia Europa Press.

El turismo impulsa las ventas del comercio

Asimismo, el informe revela que las familias españolas continuaron invirtiendo menos en ropa en 2025, ya que gastan 945 euros, apenas 12 euros más que el año anterior, y todavía una cifra muy alejada de los 1.881 euros registrados en 2006. «El gasto en moda no es prioritario dentro de la cesta de la compra, donde apenas representa el 4,1%», ha señalado.

El presidente de Acotex ha puesto en valor el papel del turismo, que impulsa las ventas del sector de la moda. «El turismo hace que sobreviva el comercio, nos lo dicen los comerciantes. Esos 96 millones de turistas que vinieron el año pasado gastaron 134.743 millones de euros, un 7% más», ha reiterado.

En este contexto, el sector de la moda y los complementos concentra el 87% de las compras de los turistas, impulsado por el gasto que han hecho los estadounidenses (27%), mexicanos (23%), argentinos (15%), chinos (7%) y colombianos (6%). «Los turistas cuando vienen acuden a nuestros comercios a comprar moda y complementos», ha destacado.

Respecto a los canales de compra, las cadenas especializadas lideran el mercado con el 41,3% de la facturación, seguidas por hipermercados y supermercados (26,4%) y el canal factory/outlet (17,3%), que ha protagonizado el mayor crecimiento estructural en las últimas décadas.

En contraste, las tiendas multimarca continúan perdiendo peso, con una cuota del 7%, muy lejos del 58% que llegaron a tener en los años 90, mientras que el online representa ya casi el 17% de la facturación total, consolidándose como uno de los principales motores del sector.