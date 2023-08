Raíllo irá a Barcelona a consultar su lesión con el doctor Cugat

Después de lo sucedido hace dos años, cuando una mala decisión provocó que se perdiera más de la mitad del Campeonato con la excusa de que un tratamiento conservador evitaría el quirófano -al final acabó siendo operado-, ésta vez se quiere ir sobre seguro. Raíllo irá a Barcelona a consultar con el doctor Cugat, que fue quien le operó del tobillo en octubre de 2021 en Barcelona, para evaluar las diferentes alternativas. En aquella ocasión la baja fue de tres meses. Teniendo en cuenta que la zona afectada es la misma, cabe pensar en un pronóstico similar, pero el secretismo sobre el estado del jugador ha sido total, así que de nuevo nos movemos en el capítulo de la especulación.

En cuanto se sepa el periodo aproximado de baja de Raíllo se acudirá al mercado en busca de un central. Si la ausencia del cordobés es larga se irá a por un futbolista contrastado. En caso contrario se buscará a alguien que complete la defensa, lo que era el plan inicial antes del partido del viernes. Lo que sí convendría es que se consensuara con el entrenador la identidad del que va a venir, no sea que se repitan casos como el de Van der Heyden, por el que se han pagado 3,5 millones de euros y que, de momento, no cuenta para nada.

Tal y como adelantó OKBALEARES, el club ha empezado a escrutar el mercado en busca de alternativas y ya hay un primer nombre sobre la mesa. Además, no es un desconocido. Nastasic, opción de emergencia para sustituir a Raíllo. El central serbio, que no quiso renovar con el Mallorca porque no hubo acuerdo económico, está todavía sin equipo y sería una posibilidad más que razonable porque ya conoce el equipo y ya está adaptado al sistema de Aguirre. A su favor tiene que no necesita aclimatación. En contra, que lleva tiempo sin entrenar y que es zurdo, condición que ya reúnen Copete y Van der Heyden.