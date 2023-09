Desde que se dictaminó que Pau Rigo, el anciano de 83 años que mató con una escopeta al ladrón que asaltó su casa, es culpable, el pueblo de Porreres (Mallorca) vive en un estado absoluto de enfado e indignación. Los vecinos del municipio muestran su rechazo al veredicto de culpabilidad del anciano y se solidarizan con el que ha sido su vecino durante toda la vida. La cólera se ha adueñado de las calles y prácticamente la totalidad de los vecinos de Porreres tienen un deseo: que Pau Rigo no entre en prisión.

La decisión del jurado de enviar a prisión al anciano ha causado un gran revuelo en toda la isla de Mallorca y concretamente en su pueblo natal, Porreres, onde se ha trasladado OKDIARIO para conocer el sentir y las opiniones de los vecinos de Pau Rigo.

Los apoyos al anciano se han visto en redes sociales como Facebook, se han recogido firmas para la libertad del anciano o incluso se han solidarizado personalidades como el escritor Arturo Pérez-Reverte. Pero estos apoyos deberían trascender a las calles. Esta es la opinión de una vecina de la localidad natal del anciano: «El pueblo debería manifestarse, deberíamos hacer algo. La gente tendría que salir, yo soy la primera que también saldría. Si veo que los otros salen yo también salgo».

Ante la posible repetición del juicio por graves deficiencias, entre ellas que el jurado dio su veredicto de culpabilidad por cinco votos a favor y cuatro en contra cuando para ser declarado culpable se requería un mínimo de siete votos a favor, esta vecina confía en que finalmente no ingrese en prisión. «Ojala no le hicieran nada y quedara absuelto. Creo que no se lo merece, ni cárcel ni nada. No lo conocía personalmente pero había oído hablar de él. Este matrimonio es muy buena persona tanto él como su mujer. Ya les atracaron otra vez y no se merecen esto. Él no iba a matarlo pero las circunstancias fueron las que fueron».

Y es que los apoyos a Pau Rigo también se pueden ver en Porreres en forma de carteles. Es el caso de algunos comercios, que piden la libertad del anciano por actuar en defensa propia.

Otra vecina explica que Pau Rigo es su vecino de toda la vida. «Lo conozco en persona y estoy muy bien con él. Me sabe muy mal que tenga que entrar en la cárcel porque no se lo merece de ninguna manera. Es muy buena persona. Me parece muy injusto. El ladrón ya no debería haber entrado en la casa», explica.

En esta misma línea se manifiesta otra residente, que coincide en la bondad de Pau Rigo. «Lo conozco desde hace mucho tiempo y es una familia estupenda. Es una persona buenísima. Si hizo eso es porque ya le habían dado una paliza antes y en un contexto de agobio haces cosas que no harías. No creo que entre en prisión finalmente, pero lo veo injusto»

En el pueblo hay un consenso general en cuanto a la legitimidad de la defensa propia. «Me pongo en su piel y haría lo mismo. «No tenemos que dejar que entren en casa y hagan lo que quieran, incluso que nos maten y no podamos hacer nada. Lo que hizo este señor lo debió hacer porque en ese momento en defensa propia haces lo que sea. Lo conocía solo de vista, pero opinaría lo mismo si fuese otra persona que le hubiese pasado lo mismo. La condena es totalmente injusta», sentencia otra vecina de Porreres.

En el municipio de Pau Rigo los vecinos no están solos en esta causa. El Ayuntamiento de Porreres puso su granito de arena el pasado lunes 25 aprobando por unanimidad pedir al Gobierno de España y al Consejo General del Poder Judicial que el anciano no tenga que entrar en prisión. Todas las formaciones con representación en el consistorio porrerenc consensuaron una declaración institucional sobre esta cuestión.