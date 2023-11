El PSOE exige a Prohens que agilice los fondos europeos tras dejar Armengol en la estacada 344 millones

El PSOE exige a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que agilice la tramitación de los proyectos paralizados durante la pasada legislatura y que haga un buen uso de los fondos europeos, tras dejar el anterior Ejecutivo presidido por Francina Armengol 344 millones en la estacada.

Entre otras cuestiones, los socialistas instan además, al actual gobierno autonómico a mejorar la coordinación entre las instituciones de las Islas para garantizar que no se pierda financiación.

Una petición procedente de un partido que lideraba el Govern hasta mes de julio pasado, y que dejó sin asignar 344 millones de fondos Next Generation, destinados en algunos casos a proyectos por ejemplo de digitalización (31 millones) de los que sólo fueron gastados 144.000 euros (apenas el 0,46% del total) o iniciativas vinculadas al área de energía, donde sólo se habría ejecutado un 13,9% del montante global.

Pero no se quedan ahí las exigencias ahora del PSIB-PSOE al nuevo Govern balear de Marga Prohens en relación a estos fondos europeos.

Tras conocerse el mes de agosto pasado que el anterior gobierno insular socialista de Mallorca derrotado en las urnas en las elecciones del pasado 28 de mayo, perdió 10 millones de fondos europeos (77% del total) para nuevas residencias en Mallorca y centros de menores, dejando sin ejecutar cinco de los seis proyectos presentados para su financiación por la Unión Europea, los socialistas quieren que el Govern haga uso de la adenda incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español aprobada por la Comisión Europea a fin de «solicitar nuevos proyectos y obtener más financiación por las Islas Baleares».

Entre otras cuestiones proponen, por ejemplo, que corran a cargo de estos fondos europeos los 4,3 millones que el Consell de Mallorca suscribió el pasado mes de octubre con cargo al presupuesto propio, para la adquisición de un inmueble para acoger a 50 menores extranjeros no acompañados (menas), y dos más, para la acogida residencial de adolescentes.

Si el uso de los fondos propios por parte del actual Consell, se justificaba por no haber cumplido los logros acordados en el convenio con la CAIB de los fondos Next Generation y, en previsión de que habría que devolver esa financiación no ejecutada, ahora tras esa ampliación de plazo, los socialistas recuerdan que el convenio de colaboración para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos que van firmar CAIB e Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) durante la legislatura anterior, establece la posibilidad de modificarlo si todas las partes están de acuerdo.

Si el plazo máximo fijado inicialmente para la ejecución de estos proyectos, concluía el 31 de diciembre de este año, el nuevo documento lo amplía hasta el cuarto trimestre de 2025, en el caso de los centros de menores, y hasta el segundo trimestre de 2026 en el de plazas residenciales, no residenciales y centros de día.

En concreto los proyectos presentados que contaban con una inversión total de 9,8 millones de euros, y que no se ejecutaron son las reformas de la planta octava del centro residencial Bonanova, del módulo de la Llar d’Ancians, de la residencia Miquel Mir, y tres proyectos para menores: un centro de menores no acompañados, reacondicionar el inmueble de Puntiró y la adquisición de viviendas para la acogida residencial de adolescentes.

En relación a la mala gestión de los fondos europeos por el anterior Govern apuntar que la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía ha procedido a la devolución de 3,6 millones asignados a cuatro proyectos de inversión del Plan Nacional de Competencia Digitales y Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo dado que el objetivo de los créditos solicitados, definidos por el Gobierno central, no se ajustaban a la realidad económica y social de Baleares.

Esos fondos se quedaron sin ejecutar por parte del Govern anterior, y el actual, se ha visto obligado a devolverlos, para evitar tener que pagarlos añadiendo intereses de demora.