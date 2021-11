Abogados del bufete Watchell Lipton, contratados por la NBA, llegarán el próximo martes a la capital de Arizona, Phoenix, donde se instalarán para, por espacio de varios meses, entrevistarse con todas las personas que puedan tener relación con las denuncias presentadas por el canal de noticias ESPN contra Robert Sarver, al que se acusa de comportamientos machistas y xenófobos. La conclusión del informe que emitan los abogados será determinante para el futuro de Sarver, que podría ser obligado a vender la franquicia y abandonar cualquier cargo relacionado con el deporte profesional.

Los sucesos de los últimos días no han ayudado a Sarver a mejorar su imagen desde que el pasado día cuatro la ESPN publicó el reportaje en su web. Más bien al contrario, la semana ha sido demoledora para el máximo accionista de los Suns y del Real Mallorca. Primero fue su esposa Penny la que mandó varios mensajes intimidatorios a antiguos empleados de los Suns, y ayer la web de la conocida revista Sports Illustrated publicó un vídeo en el que se ve al propietario de los Suns haciendo chistes machistas durante el memorial de su amigo Dick Heckmann, fallecido en octubre de 2020.

Antes de acceder al vídeo Sports Illustrated ya advierte que se van a escuchar comentarios sexistas, poniendo en antecedentes a su audiencia. En realidad es la secuencia completa de la intervención de Sarver en el homenaje al antiguo copropietario de los Suns Dick Heckmann en el que describe varios episodios de la activa vida sexual de su amigo. «Vamos a ser claros. Su yate era un burdel», dice Sarver, que anteriormente explica que «Dick -refiriéndose a su amigo- dejó parte de su ADN en los calcetines de Steve Nash en algún lugar del vestuario».

A pesar de que el presidente del Mallorca Andy Kohlberg, segundo accionista del club tras el propio Sarver, publicó la pasada semana a través de la cuenta de Twitter de los Suns una nota de adhesión a Sarver asegurando que «en 17 años de relación jamás he apreciado en él ningún tipo de conducta misógina o racista», lo cierto es que ya casi nadie duda de que el banquero de Arizona recibirá una durísima sanción por parte de la NBA. La única cuestión es si será o no definitiva para su futuro en la franquicia.

En Arizona, mientras, se están preparando ya para la llegada de los abogados de la NBA, según ha confirmado en su cuenta de Twitter el periodista Dan Bickley, que tiene un programa de deportes en una radio de Phoenix.

Law firm hired by the NBA to investigate Robert Sarver will be arriving in Phoenix on Tuesday to begin interviews.

— Dan Bickley (@danbickley) November 11, 2021